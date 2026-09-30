Jugar a futbol a les fosques: el Tibidabo denuncia la manca d'il·luminació al municipal de Torre-romeu

Jugar a les fosques i saber que han fet un gol a la porteria més allunyada pels crits de celebració. Sembla una situació de ficció, però no s'allunya de la realitat actual del Tibidabo en els seus partits com a local. L'entitat va denunciar a través de les xarxes socials la manca d'il·luminació en els focus del municipal de Torre-romeu a través d'un vídeo de l'enfrontament del seu primer equip davant de l'UD Parc, del cap de setmana passat. Els locals es van imposar per 4-3 amb dos gols al tram final. Un d'ells, el definitiu, el va penjar el club al seu Instagram amb imatges que evidenciaven la dificultat de veure la pilota i els jugadors.
"Són focus antics i a mesura que passa el temps van a pitjor. Ja l'any passat alguns àrbitres ens van avisar que ens podien suspendre algun partit perquè no es veu bé. L'Ajuntament ho sap, que és el camp de Sabadell amb pitjor il·luminació", afirma el president Emilio Jiménez. El partit de dissabte va començar a les 18:30 h i, cap a la segona meitat, quan va enfosquir, va començar l'odissea per seguir el joc. "El sènior juga a les 18:30 i el juvenil a les 18... si ja costa ara quan sigui més fosc serà impossible jugar", lamenta Jiménez.
Aquesta problemàtica no és nova. "Abans de les vacances, un tècnic ens va dir que teníem raó i ha passat tot l'estiu i no s'ha fet res. I amb el temps encara serà més flagrant", assegura. "Em preocupa quan arribi l'hivern, que cada vegada es fa fosc més d'hora perquè sabem que ens acabaran suspenent algun partit", diu amb resignació. El Tibidabo té un bon grapat d'equips de base i els sèniors, que competeixen a Segona i Tercera Catalana. Això fa que els entrenaments s'allarguin, entre setmana, fins a les 22 de la nit. "No els podem veure la cara als jugadors", ironitza.
El president també explica que han parlat amb l'Ajuntament, però no tenen una solució a curt termini. "Estem en contacte, i la regidora també ho sap. Ho hem denunciat per diverses vies, però no hi ha cap solució prevista, que ens hagin comunicat, com a mínim", apunta. Al consistori asseguren que "s’està treballant en projectes de millora de la il·luminació de diversos camps de futbol de la ciutat per incorporar-hi tecnologia LED. Paral·lelament, s’estan analitzant també opcions per millorar temporalment el nivell lumínic que pot oferir la instal·lació actual".