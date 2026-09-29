Un or amb accent sabadellenc als Jocs Sud-americans

Un èxit internacional, novament, amb accent sabadellenc. Concretament en el waterpolo de seleccions, a l'altra banda de l'Atlàntic, als Jocs Sud-americans que s'han disputat a l'Argentina. L'equip nacional del Brasil va aconseguir la medalla d'or en el torneig després de guanyar en una ajustada final disputada a Rosario al conjunt amfitrió (16-15). Els brasilers van estar comandats en atac pel jugador de l'Astralpool CN Sabadell, Rafa Vergara, que va ser el màxim anotador i el millor jugador en el duel pel títol, consolidant-se com a un dels grans referents de la seva selecció una vegada més.
Vergara, que havia començat la temporada amb bones sensacions i molts gols, es va perdre els primers partits de Divisió d'Honor, que ja fa diversos dies que va arrencar. Els d'Albert Español, fins ara, han disputat dos partits. El primer es va saldar amb una ajustada victòria a la piscina del Mediterrani (15-17) que es va decidir amb una actuació excel·lent de Fran Valera, autor de nou gols. També van guanyar els sabadellencs al CN Caballa (22-7) aquest cap de setmana, amb Sergi Cabanas anotant cinc dianes.
D'altra banda, l'Astralpool femení va guanyar amb molta claredat a la piscina de l'Horta en l'estrena de la competició domèstica (6-25). La nord-americana Ryann Neushul va ser la màxima anotadora de l'equip dirigit per Enric Arnella amb fins a sis dianes. L'endemà d'aquest debut en la 26-27, les sabadellenques van tornar a jugar, aquest cop a Can Llong, en un partit que també es va saldar amb un triomf força còmode davant del CN Sant Feliu (20-12) un dels equips reforçats aquest estiu. Isabel Piralkova va fer cinc gols en la còmoda victòria local.
Com a curiositat, aquest cap de setmana també es va estrenar el Sant Andreu amb la sabadellenca Maica Garcia com a part de la convocatòria en els dos enfrontaments. La boia va disputar els seus primers minuts des de finals del 2024. Les andreuenques, amb una plantilla totalment nova respecte a les últimes exitoses temporades, van perdre precisament a la piscina del Sant Feliu en el primer duel (16-10) i van imposar-se al CN Echeyde a la Pere Serrat (15-11) en el segon.