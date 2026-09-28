Derrotes de CN Sabadell i FS Sabadell Femení a la segona jornada de competició

Tampoc va arribar a la segona jornada de competició el primer triomf sabadellenc per als màxims representants del futbol sala local, tant en categoria masculina com en la femenina. De fet, tots dos van perdre de forma ajustada i en partits plens d'alternatives i canvis en el marcador.
Fregant la remuntada
A la Segona B, el CN Sabadell va caure al pavelló del Nord davant del Nunsys El Pilar (4-5) en un duel amb dues parts molt diferenciades. Els valencians van sortir en tromba i en els primers minuts ja es van distanciar en el marcador. José Ripoll i Juanma Baeza van fer els dos primers gols del conjunt visitant i gairebé de forma immediata Nicolás Romero va anotar el 0-3. Va intentar reaccionar l'equip nedador, però qui va trobar de nou el camí va ser El Pilar que a través d'Alejandro Casino i Baeza va signar un decantat 0-5 al pas per vestidors.
A la segona meitat, el partit va fer un gir radical. Juanfran Hervás va capitanejar la reacció del Club, i en tres minuts de la represa va fer dos gols per reduir la distància. Va insistir l'equip sabadellenc, amb arribades i domini, en una dinàmica totalment oposada de la del primer temps. Al tram final, Hervás va fer el seu hat-trick i en els últims instants Germán Escudero va ajustar el marcador. Encara va tenir opcions d'igualar el CNS, que no va poder completar la remuntada i va acabar morint a la riba. Es resisteix el primer triomf dels nedadors. La pròxima setmana, un altre partit a casa davant del Futsal Ibi, que suma tres punts en dues jornades.
Derrota per la mínima a domicili
Tampoc va aconseguir el triomf el FS Sabadell Femení, a la Segona Nacional. Les arlequinades van viatjar a València per a enfrontar-se al Parque Santa Ana, en un duel que també es va decidir per detalls (3-2). Les de Xavi Muñoz, amb un equip molt jove, es van avançar al tram final del primer temps, a través de la juvenil Sabina Sicilia. Poc després, una de les petites, però consolidades, Paula Raya va duplicar l'avantatge per a les sabadellenques.
Després del descans, no obstant això, es va torçar l'enfrontament. Claudia Gallego va retallar i Carmen Olivares va igualar el marcador en cinc minuts de la represa. Passat l'equador, la mateixa Olivares va fer el 3-2 per capgirar definitivament el resultat. Ho va intentar amb joc de cinc el FS Sabadell que ja no va poder tornar a empatar. Es queda amb zero punts el conjunt arlequinat després de dues jornades. La pròxima jornada repetiran a domicili, en un duel comarcal davant d'un dels aspirants a la zona alta, el Ripollet, que ha guanyat els dos partits que ha disputat fins al moment.