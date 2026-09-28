"El gol que marcàvem amb catorze anys a la lligueta de futbol sala del poble, ara el fem a Balaídos i a Segona Divisió"

El Centre d'Esports va empatar dissabte passat a Balaídos, davant del Celta Fortuna (1-1). En un duel igualat i sense grans ocasions, els punts es van repartir entre tots dos equips. "Sumar fora de casa sempre és positiu. Hem de donar valor a tots els punts que fem perquè la lliga és molt complicada. Evidentment, volíem guanyar i crec que el partit ha estat sòlid, seriós i podríem haver-nos imposat. El millor és la feina que fa l'equip, que som un bloc i anirem tots junts fins a final de temporada. Alguns dies estarem més encertats i guanyarem i altres dies estarem al partit, però sumarem un punt, com ha passat aquest cop. L'important és que donem la cara sempre i tenim molt clar com volem jugar", afirmava després del duel Edgar González, un dels protagonistes.
L'enfrontament va estar força condicionat des de l'inici per una errada clara de Miki Codina que va permetre als locals obrir el marcador en els primers minuts. "Sempre s'ha de mirar el costat positiu de les coses. Jugàvem contra un equip amb gran qualitat i talent i només ens van generar aquesta ocasió. És una feina de tot el bloc. Ningú vol cometre errors i està clar que com menys en cometem, millor, però això és una feina d'equip i quan un falla hem d'estar a sobre per ajudar-lo. Crec que també hem de valorar la reacció de l'equip, que hem superat aquest moment i hem tirat endavant per completar un partit seriós i força complet", deia.
González va ser l'encarregat d'igualar el duel, a l'equador del primer temps, rematant a l'àrea petita un servei de cantonada. "Treballem molt l'estratègia cada setmana, li donem molt valor. En defensa crec que estem molt sòlids en aquestes accions i en atac també estem rematant molt i aconseguint gols. M'ha tocat a mi i l'important és el compromís de tots per poder generar situacions que es tradueixin en punts", afirmava. El de Sallent va celebrar el gol amb Joan Cañadas, l'encarregat al cos tècnic d'aquestes accions ofensives a pilota aturada.
Com a curiositat, la centrada del córner que va acabar en l'empat va ser de Ton Ripoll, bon amic de l'Edgar des de molt abans de coincidir al Sabadell. El '7' arlequinat ja suma tres assistències aquesta temporada, dues en pilota aturada. "És una mica el gol que marcàvem amb catorze anys a la lligueta de futbol sala del poble, però ara la fem a Balaídos i a Segona Divisió", ironitzava González. "Està clar que té un punt divertit i maco. Tant de bo puguem repetir molts cops aquesta jugada durant la temporada. El Ton (Ripoll) està fent uns partits increïbles i amb l'estratègia també ens està donant molt. Me n'alegro enormement per ell", assegurava entre riures.
Un punt a fora que, com diu el tòpic, s'haurà de fer bo a casa el pròxim cap de setmana. El Centre d'Esports rebrà l'Andorra dissabte a la Nova Creu Alta. "Nosaltres sempre volem guanyar independentment de què hagi passat la setmana anterior. A casa ens sentim molt forts, amb la nostra gent i la comunió que estem tenint. Hem d'intentar tornar a omplir l'estadi i sortir des del primer minut amb l'empenta que hem tingut la resta de partits", apuntava. Serà un partit especial per a ell, que va estar la segona meitat de la temporada passada al conjunt andorrà. "Tinc excompanys i molta gent que va apostar per mi en una situació complicada i els estic agraït. Vaig tenir la mala sort de caure lesionat molt d'hora i em van donar totes les facilitats des del primer dia. Els desitjo molta sort excepte els 90 minuts dels dos partits contra nosaltres".