Movento obre a Badalona el seu primer concessionari BYD

Movento, divisió d'automoció de la companyia sabadellenca Moventia i un dels grups de referència a Espanya, ha iniciat aquest mes de setembre una nova etapa de la mà de BYD. La companyia va obrir el passat 15 de setembre el seu primer concessionari BYD Movento a Badalona, des d'on comercialitza la seva gamma de vehicles 100% elèctrics i híbrids endollables DM-i.
El centre està situat al número 2 del carrer de l'Acer de Badalona, al polígon industrial dins de la Ciutat del Motor, un dels principals pols d'automoció de la zona, i atén tant clients particulars com autònoms i empreses, a més d'oferir servei postvenda i vehicles d'ocasió. El centre neix amb una vocació que va més enllà del mateix municipi i permetrà donar servei a Barcelona, el Maresme i el Vallès.
Des de la companyia apunten que l'obertura de BYD Movento permet "reforçar l'oferta de vehicles electrificats disponible en un moment de transformació del parc mòbil i de progressiva diversificació de les necessitats de particulars i empreses". Així mateix, confien que les noves instal·lacions es converteixin en un "punt de referència per a aquells que busquen fer el pas cap a un vehicle 100% elèctric o incorporar una solució híbrida endollable DM-i que combini un ús quotidià prioritàriament elèctric amb una major flexibilitat per als despalçaments de llarga distància".
La incorporació de BYD s’emmarca en l’estratègia de creixement i diversificació de Movento, que durant els darrers anys ha ampliat tant la seva presència territorial com la seva cartera de marques. La companyia ha estès la seva activitat més enllà de Catalunya amb la seva entrada a Madrid i les Illes Balears. “La incorporació de BYD suposa per a Movento una aposta molt il·lusionant per una companyia líder al mercat xinès i un dels grans referents mundials en electrificació i tecnologia. Estem convençuts del seu enorme potencial i molt satisfets d’iniciar aquesta nova etapa amb BYD des de Badalona, en una ubicació excepcional com la Ciutat del Motor”, assegura el CEO de Movento, Miquel Martí Pierre.