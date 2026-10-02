IDP desenvoluparà el bessó digital d’un sistema robòtic per collir tomàquets cherry

L’enginyeria sabadellenca, a través de la companyia Indutec –empresa del grup de Sabadell, participarà en el projecte Growbotics com a soci tecnològic responsable del desenvolupament del bessó digital, una tecnologia que permetrà reproduir virtualment tant l’entorn de cultiu com el comportament de la plataforma robòtica.
L’objectiu és disposar d’una eina que permeti simular, validar i optimitzar les operacions de recol·lecció i monitoratge abans de portar-les a terme en condicions reals.
La proposta també inclou models d’intel·ligència artificial per analitzar l’estat i la qualitat dels fruits i una infraestructura digital destinada a gestionar dades agronòmiques. En aquest conjunt de tecnologies, el bessó digital desenvolupat per Indutec tindrà la funció de reproduir virtualment el sistema i facilitar-ne la validació i optimització.
La iniciativa vol donar resposta a alguns dels principals reptes als quals s’enfronta actualment l’agricultura, com la manca de mà d’obra, l’augment dels costos operatius i la necessitat d’avançar cap a models productius més eficients i sostenibles. "Amb Growbotics fem un pas més en l’aplicació de tecnologies digitals avançades a nous sectors", assenyala Tamara Fanjul, Project Manager d’Innovació d’Indutec/IDP , que destaca que el bessó digital permetrà combinar robòtica, intel·ligència artificial i simulació per abordar aquests reptes.
El projecte tindrà una durada de 33 mesos i compta amb un pressupost total de 2,27 milions d’euros, amb una subvenció d’1,56 milions. Growbotics es desenvoluparà a Andalusia i Galícia i reunirà un consorci format per IDM, Hispatec i Indutec, amb la col·laboració dels centres tecnològics Tecnova i Leitat. La iniciativa és subvencionada pel CDTI i cofinançada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc de la convocatòria INNTERCONECTA-STEP 2025.