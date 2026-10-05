Yomovo Kia Integra Car, entre els millors concessionaris d'Europa

El grup sabadellenc Yomovo, que neix de la unió de Maas i Vallescar, ha estat distingit aquest setembre amb un nou reconeixement internacional, el Platinum Prestige Dealer Award 2025, un dels guardons amb què Kia reconeix l'excel·lència dels concessionaris de la seva xarxa.
El Platinum Prestige Dealer Award és un reconeixement d'àmbit europeu concedit per Kia que només s'atorga a un selecte grup de la marca d'arreu del món. En aquesta edició, la quinzena, 25 concessionaris d'arreu d'Europa han estat premiats. D'aquesta manera, Yomovo va cobrir la representació de la distribució catalana i espanyola, essent un dels tres concessionaris premiats d'arreu de l'Estat.
El reconeixement va ser recollit per Agustí Garcia, president del grup automobilístic sabadellenc, en representació de Yomovo Kia Integral Car, en el marc de la celebració dels Platinum Prestige Dealer Awards 2025 de Kia. La marca coreana té en compte, per aquest guardó, la trajectòria i la tasca duta a terme, especialment pel que fa a la qualitat de les instal·lacions i la gestió de la concessió tant, en venda com en postvenda.
L’any 2020, Yomovo Kia Integral Car va rebre el Premi al Millor CSI combinat de Vendes i Servei, un reconeixement especialment vinculat als nivells de satisfacció del client i a la qualitat de l’atenció prestada. Posteriorment, l’any 2021, Yomovo Kia Integral Car va ser distingit amb el Platinum Prestige Dealer Award, un guardó que torna a rebre l’any 2025.