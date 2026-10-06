Comença la campanya de vacunació contra la grip i la covid: “No hem d’esperar al pic de contagis”

La vacunació contra la grip i la covid ja ha començat a Sabadell, en una campanya que s’ha posat en marxa aquest dilluns, 5 d’octubre, de manera esglaonada. "El temporal no ho va impedir", asseguren des del CAP de la Creu Alta. El Departament de Salut ha optat per concentrar les primeres vacunacions en els col·lectius més vulnerables i ampliar progressivament l’accés a la resta de la població durant les pròximes setmanes. En aquesta primera fase, la vacunació està dirigida a les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d’entre sis mesos i quatre anys i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d’octubre començarà la segona fase, que incorporarà la resta de persones majors de 60 anys, els grups de risc i els professionals de serveis essencials. Inicialment, aquests col·lectius hauran de demanar cita. A partir del 16 de novembre, la vacunació s’obrirà sense cita prèvia als CAP.
Al CAP de la Creu Alta, actualment es treballa amb “franges d’uns sis minuts per pacient” i es poden administrar “entre 60 i 70 vacunes diàries”, tal com ha explicat Àngels Zamora, referent de vacunes del centre. La previsió és que aquesta xifra incrementi a partir del 26 d’octubre, quan s’incorporin els majors de 60 anys. “El ritme podrà augmentar i passarem a tenir torns de dos minuts, aproximadament, perquè tot és més ràpid i àgil”, agrega Zamora. Cristina Giner, infermera adjunta del centre, explica que aquest desplegament progressiu respon a una qüestió de capacitat. “No podem assumir que vingui tothom de cop”, assenyala. D’una banda, “per la quantitat de vacunes disponibles” i, de l’altra, la capacitat dels professionals i dels centres per absorbir tota la demanda alhora.
La importància de vacunar-se
Des del CAP de la Creu Alta insisteixen que l’objectiu és que la població arribi protegida abans que augmenti la circulació dels virus respiratoris. “Vacunar-se és important perquè és la manera de prevenir malalties i de protegir tant a nosaltres com als del nostre voltant”, afirma Giner. Per això, les professionals recomanen “no esperar a trobar-se malament ni a l’arribada del pic de contagis”. Salut preveu que la major part de l’activitat es concentri fins al 18 de desembre, tot i que les vacunes continuaran disponibles als centres sanitaris aproximadament fins a finals de març. De moment, però, eviten fer pronòstics sobre com evolucionarà la temporada. “Pot variar molt d’un any a un altre i potser no ens valen les xifres de la darrera campanya”, explica Giner.
Disposem de dues modalitats de vacuna de la grip: una universal, destinada a la població general, i una de reforçada per als majors de 80 anys i per a persones amb diverses patologies que comportin un risc important per a la seva salut. La de la covid és igual per a tothom”, explica Zamora. Els infants d’entre sis mesos i quatre anys formen part també dels grups prioritaris d’aquesta primera fase, però en el seu cas només està indicada la vacunació contra la grip, mentre que la resta de grups podran accedir a les vacunes segons el calendari establert per Salut.
L’experiència dels pacients del CAP de la Creu Alta reforça també la importància de mantenir aquesta prevenció any rere any. Agustín Montiel, de 98 anys, explica que es vacuna cada temporada i que “no m’ha passat mai res”, mentre que assegura que aquest any també s’ha posat les dues vacunes i n’assenyala la importància de fer-ho. En la mateixa línia, Montserrat Martos explica que hi va cada any perquè el seu fill sempre li recomana vacunar-se “per no agafar cap malaltia” i assegura que es posa malalta molt poques vegades. També Isabel Morcillo, de 92 anys, defensa la vacunació i recorda que els professionals sanitaris li recomanen fer-ho per la seva edat i les seves patologies. Tots coincideixen, així, amb el missatge que traslladen des del CAP.