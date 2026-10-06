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Més pluja a Sabadell i el Vallès Occidental

Vallès

El Meteocat avisa de ruixats dispersos però intensos aquest dimarts a la tarda i nit al litoral i prelitoral de Catalunya

  • Pluja a Sabadell aquest dimarts -
Publicat el 06 d’octubre de 2026 a les 14:52

Més pluja a Sabadell i el conjunt de la comarca. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha alertat que durant la tarda, vespre i nit d'aquest dimarts el país viurà xàfecs i tempestes disperses, però de certa intensitat en alguns punts. Les pluges dels últims dies procedents del mar s'estan retirant, però al migdia ha arribat un front atlàntic que escombrarà la península Ibèrica i que es desplaçarà d'oest a est i de sud a nord.

Per això, es preveuen intensitats de pluja importants al litoral i prelitoral des de l'Ebre fins a Girona, afectant comarques com el Vallès Occidental. De moment, l'avís és taronja, de grau 4 sobre 6, però no es descarta que pugui incrementar-se. Aleshores, segurament s'enviaria un ES-Alert per donar indicacions d'autoprotecció a la ciutadania.

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