ARA A PORTADA
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Sabadell Sabadell reprova el regidor de Vox que va fer veure que disparava un tret al ple Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell El terreny de la futura ciutat esportiva del CE Sabadell, inundat pel temporal Albert Acín Serra
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Sabadell Sense tren, sense informació i sense alternatives: un any caòtic a la xarxa de Rodalies Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Sabadell apujarà un 2,5% els impostos municipals el 2027 entre crítiques de l'oposició M.O.
Més pluja a Sabadell i el Vallès Occidental
Vallès
El Meteocat avisa de ruixats dispersos però intensos aquest dimarts a la tarda i nit al litoral i prelitoral de Catalunya