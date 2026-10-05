Desperfectes en escoles pel temporal del cap de setmana

Els equipaments educatius de casa nostra no han esquivat les conseqüències del temporal. Diferents centres consultats pel Diari a la ciutat i al conjunt de la comarca han patit inundacions en les instal·lacions, obligant a un desplegament extraordinari per fer les classes amb la màxima normalitat possible durant la jornada de dilluns. En alguns casos, però, l'activitat ha quedat afectada per l'estat de les infraestructures i els materials de treball. Des del Departament d'Educació han assenyalat diverses escoles que no han pogut obrir amb normalitat. A Sabadell, és el cas del CEE Francesc Bellapart. Fonts de direcció confirmen que hi ha inundacions a la primera planta que compliquen la jornada. "S'ha demanat a les famílies que col·laborin i moltes no han portat els nens. Estem intentant organitzar-nos i revisar l'estat dels espais", apunten. Les mateixes veus remarquen que l'Ajuntament va enviar un equip de neteja durant el cap de setmana, en coordinació amb el personal del centre. Les tasques extra, diuen, són habituals cada vegada que hi ha un aiguat.
Diumenge, més d’un centenar de persones van passar per l’Escola Concòrdia, també a Sabadell, per ajudar a recuperar el centre després de les inundacions. L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) no tenia clar que es poguessin obrir les portes amb normalitat hores després. Per això, van fer una crida per retirar "l’aigua, el fang i tornar a posar l’escola a punt". La resposta, segons l'entitat, va ser "immensa". Durant el dia s’hi van sumar "veïnes del barri, mestres de l’Assemblea de Docents, monitores de la Llar del Vent, famílies i mestres de l’escola". "Tothom ha aportat el que podia: temps, força, eines i, sobretot, moltes ganes d’ajudar".
No són els únics centres que han vist condicionada l'activitat habitual a la comarca. Les escoles Can Cladellas i Palau. a Palau-solità i Plegamans, a més del centre d'educació especial Barcanova de Santa Perpètua de Mogoda, pateixen un cop més l'acumulació d'aigua en determinades zones. "Estem entre dues rieres. Els carrers d'accés s'han omplert d'aigua i només hi havia una entrada operativa. Molts mestres han arribat tard i els pares han començat a venir a buscar els infants quan han sonat les alarmes –fins a tres vegades–", detallava a primera hora el director de Can Cladellas, Francesc Rodríguez. Els treballadors estan en contacte amb l'equip de govern municipal per respondre a les inclemències. "Ningú ens ha dit que hàgim de tancar", descarta.
Diumenge, nou centres ja havien anticipat que no podrien obrir. Un d'ells, el CFA Jaume Tuset, a Ripollet. "Estem gestionant la situació, però segur que avui no hi haurà activitat", sostenen des del centre. No són casos aïllats. Segons Educació, hi ha al voltant d'un centenar d'escoles, instituts o CFA a Catalunya que havien patit incidències durant el cap de setmana, però que en principi tenien previst obrir. Les principals incidències tenien lloc al Vallès Oriental aquest dilluns. Les classes han estat suspeses a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, segons han indicat fonts del Departament. El món docent mira de parar el cop d'un temporal que ha marcat l'inici de setmana a les instal·lacions formatives.