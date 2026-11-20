ARA A PORTADA
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Sabadell La sorra ha de tornar als jocs infantils? "Els nens han de caure i saber què es trobaran" Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell Acampada als horts de Can Rull i Can Llong per "impedir l’entrada de maquinària" i "protegir els gats" Marta Ordóñez
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Sabadell Neguit entre estudiants de Sabadell per l'estat dels instituts, les colònies o la manca de personal: "Hem convocat una protesta" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Premien el treball d'una universitària per transformar una antiga fàbrica en desús de Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
El Semaf desconvoca la vaga de maquinistes de dilluns a Rodalies
Vallès
El sindicat assegura que el pacte transforma les reivindicacions en realitats “normatives, operatives i verificables”