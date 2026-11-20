La cursa de Polinyà arriba a la 40a edició i ho celebra amb un canvi que tindrà recorregut més enllà de l'aniversari: a partir d'ara es dirà La Paulina. El nou nom es presenta acompanyat d'una imatge renovada i d'un segell commemoratiu dels 40 anys, que es podrà veure a la samarreta, als dorsals i a tota la difusió d'aquesta edició.
El nom té un doble origen polinyanenc. El primer és històric. El poble té els orígens en una vil·la romana, i el seu nom, documentat des de l'any 969, deriva del llatí Paulinianum, que vol dir "propi de Paulí". Paulinus seria el primer propietari de l'explotació agrícola romana que hi havia on avui hi ha el poble. El segon origen és més antic. A Polinyà s'han trobat diversos fòssils, entre els quals una tortuga gegant de l'espècie Titanochelon richardi, que va viure al Miocè, fa milions d'anys. La tortuga, que s’exposarà aviat a la biblioteca, ja ha estat batejada com la Paulina. Fa poc s'ha sabut que l'exemplar és mascle, però a aquestes altures ningú no li treu el nom.
El nom de la cursa reflecteix el tarannà d'una prova popular oberta a tothom. La Paulina se celebrarà el pròxim dissabte, 16 de gener del 2027. La sortida serà al carrer de l'Onze de Setembre, davant del Complex Esportiu Municipal PAS, i l'arribada, a la plaça de la Vila. A les 10.30 h començaran les curses infantils, amb la Mini Cursa de 400 metres, i a continuació la Cursa Aleví (850 m) i la Cursa Infantil/Cadet (1.700 m). A les 11.30 h sortirà la Cursa Gran, de 10 quilòmetres. El mateix dia hi haurà una Passejada Popular per a la gent gran.
Les inscripcions es poden fer fins al 10 de gener, o fins que s'exhaureixin les places. La Cursa Gran de 10 quilòmetres té un cost de 8 euros, mentre que la resta són gratuïtes. Qui s'inscrigui abans del 31 de desembre tindrà dorsal personalitzat. A l'arribada, hi haurà botifarrada per a tots els participants.