Salut obre la porta a un canvi de model per portar la rehabilitació a Polinyà

Al voltant d'una cinquantena de persones es van mobilitzar dijous a la tarda a la plaça de l'Ajuntament per reclamar que Polinyà disposi del servei de rehabilitació. Els veïns, majoritàriament gent gran, es van concentrar un cop més per denunciar que han d'anar a Sentmenat, Sabadell o Santa Perpètua per disposar d'una assistència mèdica que no es facilita de manera individualitzada al CAP polinyanenc. "No pot ser que es mantingui aquesta situació", deia Mari Ángeles Fernández. "Tot el que es pugui fer sense sortir del poble, molt millor", compartia l'Emilio Morales en un dels grups formats en l'indret. El col·lectiu havia estat convocat per la Plataforma per la Sanitat Pública de Polinyà, que ha aprofitat la data per fer pressió en el marc de la trobada del govern local amb Salut.
Malgrat les últimes accions, el servei continuarà sense canvis. El director del sector sanitari del Vallès Oriental, Ricard Armengol, va rebre per part dels veïns les signatures -més d'un miler- reclamant canvis. Segons expliquen al Diari fonts de Salut, va agrair la sensibilitat per voler una millor atenció sanitària al territori i els va explicar que el CatSalut està treballant en un nou model i un nou procediment de contractació dels serveis de rehabilitació per a tot Catalunya. En aquest nou marc, asseguren les veus, podrien tenir encaix algunes de les demandes que fan. De moment, però, el servei de rehabilitació seguirà garantit en les mateixes condicions que ara. "Donat que Polinyà i Sentmenat són una mateixa Àrea Bàsica de Salut (ABS) amb dos CAP, un a cada municipi, la rehabilitació individual es presta a Sentmenat perquè és on ara mateix hi ha l'espai disponible. La rehabilitació grupal sí que es dona a Polinyà, que ofereix més sessions grupals que Sentmenat", argumenten.
Des del consistori valoren positivament la reunió entre l’Ajuntament, la Plataforma per la Sanitat Pública de Polinyà i les administracions sanitàries. "Ens satisfà que el CatSalut no hagi tancat la porta a la nostra petició. Ens han traslladat que en els propers mesos estudiaran un nou contracte i que valoraran la possibilitat d’incorporar-hi el servei de rehabilitació a Polinyà. És un pas important, perquè permetria que els veïns no s’haguessin de desplaçar, especialment, la gent gran i les persones amb problemes de mobilitat", apunten, recordant el suport expressat pel ple en aquesta reivindicació.
La decisió, però, no ha convençut el moviment associatiu, que avisa que continuarà actiu fins que es reverteixi la situació. "No ens aturarem fins que el servei es presti a Polinyà". En aquest sentit, recorden que entitats socials, professionals sanitaris i plataformes en defensa de la sanitat pública van registrar dilluns al Parlament de Catalunya una iniciativa legislativa popular (ILP) per blindar el caràcter públic del sistema sanitari català i garantir que tots els serveis finançats amb fons públics siguin gestionats directament per entitats públiques. Un centenar de persones es van concentrar davant la cambra catalana per donar suport a la proposta, impulsada per moviments com la Marea Blanca i la Marea Pensionista. Entre els presents, hi havia una àmplia representació de membres del teixit associatiu vallesà.