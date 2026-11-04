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Sabadell El preu del lloguer continua creixent tot i el topall: 546 euros anuals més que el 2025 Aleix Pujadas Carreras
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Cultura i oci VÍDEO | Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat canten el Virolai i 'Em dones força' al papa Lleó XIV Redacció
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Sabadell El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau: "La visita del Papa ja és un missatge de pau i esperança" Arnau Fort
FOTOS | Neguit per una allau de mosques a Polinyà
Polinyà
L’origen se situa en una empresa de gestió de residus del polígon que ha detectat el focus i ja ha iniciat les accions per pal·liar-ho