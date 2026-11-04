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FOTOS | Neguit per una allau de mosques a Polinyà

Polinyà

L’origen se situa en una empresa de gestió de residus del polígon que ha detectat el focus i ja ha iniciat les accions per pal·liar-ho

  • Elevada presència de mosques a Polinyà, d'origen desconegut -
Publicat el 04 de novembre de 2026 a les 12:54
Actualitzat el 04 de novembre de 2026 a les 16:11

Polinyà s'ha llevat en els últims dies amb una abundant concentració de mosques als carrers. Les primeres deteccions apuntaven sobretot a la part del polígon Can Humet, on els cotxes, camions i furgonetes aparcats a la zona s'han convertit en punts de parada per als insectes. La situació ha estat denunciada a través de les xarxes socials, on veïns han expressat el seu malestar i grups municipals com Podem Polinyà han alertat d'una presència exagerada en aquesta època de l'any.

El neguit no ha passat desapercebut a l'Ajuntament. Fonts municipals admeten que tenen coneixement d'un volum inusual. L'inici de l'episodi se situa al voltant del cap de setmana i la quantitat de visitants voladors es podria haver reduït en les últimes hores, segons el consistori. "Hem pogut confirmar que l’origen està en una empresa de gestió de residus del polígon que ha detectat un focus de mosques a les seves instal·lacions. La mateixa companyia ha confirmat que ha estat retirant el material afectat i una empresa especialitzada també hi està treballant", asseguren les veus consultades. A més, afegeixen que la presència de mosques "ha disminuït", i amb les mesures que ja s'han pres es preveu que continuï així. "Des del departament de Salut Pública de l’Ajuntament es continuarà fent seguiment de la situació i, si cal, informarem de qualsevol novetat rellevant".

Els tècnics havien fet diverses comprovacions davant el desconcert generalitzat per l'allau. En espera que se solucioni, alguns residents ironitzaven amb l'escena: "Estem una mica mosquejats...".

  • Elevada presència de mosques a Polinyà, d`origen desconegut
  • Elevada presència de mosques a Polinyà, d`origen desconegut
  • Elevada presència de mosques a Polinyà, d`origen desconegut
  • Elevada presència de mosques a Polinyà, d`origen desconegut
  • Elevada presència de mosques a Polinyà, d`origen desconegut
  • Elevada presència de mosques a Polinyà, d`origen desconegut

 

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