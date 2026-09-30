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Els patis de les escoles tornaran a obrir fora de l'horari lectiu a Polinyà

Polinyà

Les instal·lacions públiques acolliran les famílies els divendres i dissabtes a la tarda com a espais de lleure

  • La proposta dels Patis Oberts torna a Polinyà -
Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 15:31
Actualitzat el 30 de setembre de 2026 a les 16:23

Els patis de les dues escoles públiques de Polinyà obriran els divendres i dissabtes a la tarda perquè famílies, infants i joves els puguin fer servir com a espai de lleure. El projecte Patis Oberts es reprèn aquest divendres. Segons expliquen des del consistori, el programa –que s'havia aturat per ajustos pressupostaris durant els darrers anys– es pot recuperar "ara que els comptes municipals s'han normalitzat". Per tant, els patis de l'escola Roser Capdevila i de l'Escola de la Vila tornaran a ser espais d'ús públic i lliure fora de l'horari lectiu. L'horari d'obertura serà els divendres de 16.30 a 20 h i els dissabtes de 16 a 20 h.

Els Patis Oberts tenen com a objectiu augmentar els espais de trobada del municipi, enfortir el vincle entre la ciutadania i els equipaments educatius, oferir una alternativa de lleure als usuaris i facilitar propostes lúdiques i d'ús lliure dins el recinte. Amb aquest programa, Polinyà guanya dos emplaçaments de lliure accés. L'Ajuntament recorda que els menors que facin ús dels patis queden sota la responsabilitat dels adults que els acompanyen.

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