Crit d'alarma per la sanitat pública a Polinyà: "No podem fer la rehabilitació al poble"

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Polinyà ha alçat la veu en els últims mesos per reclamar millores en la cobertura mèdica als veïns del municipi. Sobre la taula, dues demandes preocupen el col·lectiu. D'una banda, les dificultats per accedir a un espai de rehabilitació física, que obliguen els usuaris a fer desplaçaments. De l'altra, la falta d'equipaments per a gent gran en forma de residència i centre de dia públics que facilitin l'atenció a la tercera edat. El grup disposa d'una enquesta publicada aquest setembre que evidencia la voluntat ciutadana de sumar aquestes infraestructures. Dos de cada tres enquestats ho consideren imprescindible. I no és una reivindicació aïllada a casa nostra: municipis com Badia també han mogut fitxa en aquest àmbit.
En el primer cas, els polinyanencs es veuen obligats a desplaçar-se fins a Sentmenat per cobrir les seves necessitats en un procés de rehabilitació. Durant la pandèmia, van aconseguir que s'oferís al municipi sentmenatenc –fins aleshores, era a Sabadell–, però el transport i la logística no resulten senzills. "L'autobús para a uns 800 metres del centre on es fa la rehabilitació. Cal tenir en compte que molta gent no té cotxe. És un problema", assegura Roque Fernández, portaveu de l'entitat. Pel que fa als serveis públics, avisen que la manca de residència i centre de dia obliga a buscar alternatives i a gratar-se la butxaca. El percentatge de persones de més de 65 anys ha escalat en els últims anys i frega el 13%. Tot i que històricament sempre ha estat una societat jove –amb una edat per sota de la mitjana catalana–, l'indicador creix i afegeix neguit entre els més grans.
El col·lectiu exigeix que els escoltin i que la Generalitat posi fil a l'agulla. En el passat, ja es van recollir signatures entregades a Salut. Ara, en el nou procés obert, els representants asseguren que s'han aconseguit 1.700 firmes per posar la carpeta damunt la taula. De moment, sense ressò als despatxos. "No tenim ni resposta al correu, només un missatge generat automàticament", lamenta Fernández, que assegura que es treballa en sintonia amb l'Ajuntament. El primer objectiu: fer la recuperació més a prop de casa. "Entenem que som emprenyadors, però cal actuar".
Fonts de Salut apunten que la gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, i el director del sector sanitari Vallès Occidental Oest, Ricard Armengol, es van reunir el 10 de setembre passat amb l'alcalde de Polinyà per abordar els temes que preocupen al municipi. Entre ells, la demanda de la plataforma de tenir una reunió per lliurar aquestes signatures. Les veus sostenen que es va acordar convocar una trobada a tres bandes perquè puguin entregar els avals recollits. Malgrat que admeten que el servei de rehabilitació individual es dona a Sentmenat, remarquen que la sessió grupal sí que es pot fer al CAP de Polinyà.
El maig passat es va celebrar un ple ordinari a Polinyà on la plataforma va presentar dues mocions per la rehabilitació i pel centre de dia i la residència pública. Fonts de la regidoria recorden que han mostrat el seu suport unànime a la mobilització ciutadana per una sanitat pública amb dues declaracions institucionals. Totes elles recollien les peticions de l'entitat local i van comptar amb el suport de tots els grups polítics. Amb tot, no hi ha cap espai per a la gent gran, més enllà d'una residència privada. "La societat ha de reaccionar. No tot pot ser privat. Hi ha d'haver equipaments públics per cuidar la gent", demanen.
En paral·lel, fonts del Departament de Drets Socials confirmen que l’alcalde ha fet arribar l’interès per disposar d’un equipament per a gent gran. "Des dels Serveis Territorials en tenim coneixement i la qüestió s’està estudiant". En aquests moments, mantenen, no hi ha cap actuació concreta acordada ni cap decisió presa al respecte. La reivindicació apuja el to. S'espera una tardor moguda.