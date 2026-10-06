La fugaç estrena dels jocs d'aigua a Polinyà no esquiva la polèmica: "S'ha inundat dos cops"

Era una de les instal·lacions més esperades i la primera temporada ha estat fugaç, però moguda. Els jocs d'aigua del parc de la Riera de Polinyà van deixar de brollar el 20 de setembre, tal com estava previst per part del consistori, després de la seva posada en marxa el 27 d'agost passat –menys d'un mes en marxa–. Ara, l'equipament continuarà posant-se a punt per enllestir tots els espais. La intenció del govern municipal és plantar arbrat, sobretot, al voltant de l'àrea de sortidors, que ha rebut els usuaris encara pendent d'alguns retocs. L'estrena no va deixar indiferent. Els usuaris celebraven la incorporació d'aquest refugi climàtic, gratuït, en una zona amb un gran potencial per al poble.
La infraestructura, però, ha estat en el punt de mira des del primer dia. Poques hores després d'engegar, el polsador que activava el circuit d'aigua va deixar de funcionar. Tècnics municipals van treballar per resoldre la incidència de seguida i restablir la normalitat després d'un petit problema en el mecanisme. Allò va fer augmentar la vigilància. Una de les formacions que més ha fiscalitzat la zona ha estat Polinyà En Comú Podem. Des del partit de l'oposició consideren que la posada en marxa va ser precipitada, sense que el sistema estigués preparat per començar a brollar. Durant les pluges del 29 de setembre passat, el grup municipal ja va advertir que l'emplaçament s'havia inundat. Ara, els problemes s'han repetit amb el nou temporal d'aquest cap de setmana. Un fet que reforça la postura de la formació, que considera que la ubicació era millorable –ells mateixos van presentar alternatives el 2023–.
El partit remarca que sempre ha respectat la professionalitat dels tècnics que decideixen on van les instal·lacions, juntament amb les decisions polítiques del govern de majoria absoluta de Polinyà. "Malauradament, amb les pluges d’aquests dies hem observat que la inversió realitzada en aquest parc d’aigües per a infants del nostre municipi no ha estat òptima i presenta i ha presentat moltes mancances", apunten al Diari. En aquest sentit, recorden que l'espai no ha viscut cap inauguració institucional. "No és una obra pública acabada. S’han de fer les coses bé i un cop acabades obrir a la ciutadania", diuen, assegurant que es va fer a correcuita per poder-ho estrenar abans que s'acabés l'estiu.
Des de l'executiu descarten fer cap posicionament i durant la construcció han defensat la conveniència d'aquest servei. Els comuns reiteren que el fang ha recobert tot el parc i qüestionen una inversió "de risc". "Hem constatat que altres edificis municipals s’han vist afectats com escoles o el gimnàs. Cal fer les coses perquè perdurin en el temps, no per acontentar puntualment a la ciutadania abans d’aquest període previ a les eleccions municipals el maig del 2027", exigeixen, demanant respostes davant els problemes detectats. Sigui com sigui, ara s'obre un període sense usuaris que haurà de permetre polir tots els detalls perquè l'estiu que ve l'àrea de jocs estigui operativa des del començament de temporada. Mentrestant, tot apunta que continuarà en el punt de mira.