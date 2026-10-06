Sabadell reprova el regidor de Vox que va fer veure que disparava un tret al ple

El ple de l'Ajuntament de Sabadell ha reprovat aquest dimarts el regidor de Vox César Gil Abaurrea per haver simular que disparava un tret al clatell d'una assessora del grup municipal de Sabadell En Comú Podem durant el ple ordinari de dilluns 28 de setembre. En aquesta ocasió, els edils s'han trobat de nou al saló de plens amb motiu del ple extraordinari en què el Govern ha iniciat la tramitació de les ordenances fiscals del 2027, que s'incrementaran un 2,5%.
PSC, ERC, Crida, Sabadell En Comú Podem i els regidors no adscrits (Gabriel Fernàndez, Lluís Matas i Katia Botta), han donat suport a la reprovació de Gil, en una moció proposad de forma conjunta. PP i Vox han votat en contra de la proposta.
Durant una intervenció de la Crida per Sabadell en el ple de setembre, el regidor va fer el gest de simular un tret al clatell a una assessora del grup municipal de Sabadell En Comú Podem, acció que va generar crítiques entre representants polítics del consistori just després de produir-se i l'endemà. El Govern va demanar la dimissió de l'edil, ja que considera el gest "gravíssim, absolutament reprovable i inadmissible en una institució democràtica" tal com va assenyalar en un comunicat. En el mateix plenari, l'alcaldessa, Marta Farrés, li va donar l'oportunitat de retirar-lo i no ho va fer.