Sabadell apujarà un 2,5% els impostos municipals el 2027 entre crítiques de l'oposició

Els impostos i preus públics municipals pujaran, de mitjana, un 2,5% a Sabadell l’any 2027. El ple municipal ha aprovat inicialment les noves ordenances amb el suport del PSC, mentre que ERC, la Crida, Sabadell En Comú Podem, Vox, PP i el regidor no adscrit Gabriel Fernàndez hi han votat en contra. Lluís Matas i Katia Botta s’han abstingut. Ara s’obre el període d’al·legacions abans que la proposta torni al ple i pugui entrar en vigor l’1 de gener.
El govern municipal defensa que es tracta d’una actualització “moderada” i inferior a l’evolució actual dels preus, que situa en el 4,3%. El regidor d’Economia, Antonio Rodríguez Galián, ha insistit durant el ple que Sabadell manté “una de les pressions fiscals més baixes dels municipis del nostre entorn”. Segons les dades aportades per l’Ajuntament, la pressió fiscal municipal és actualment de 612 euros per habitant, davant dels 796 euros de mitjana de la província i els 717 dels municipis comparables. El consistori calcula que l’actualització representarà poc més d’un euro mensual de mitjana per habitant. Els diners, defensa el govern, permetran mantenir els serveis públics i la capacitat inversora en àmbits com la neteja, la seguretat, l’atenció social, l’educació o el manteniment de l’espai públic.
L’increment, però, no serà uniforme. La taxa del cementiri s’actualitzarà un 3,2%, mentre que les obres a la via pública executades per particulars ho faran un 3,8%. La zona blava, per la seva banda, augmentarà un 2,75%. Hi ha taxes que es mantindran congelades, ja sigui perquè ja es troben en els màxims previstos o perquè els estudis de costos no recomanen actualitzar-les. El govern també posa sobre la taula l’evolució de les finances municipals. Segons les seves dades, des del 2019 l’Ajuntament ha reduït el deute en 15,8 milions d’euros i ha passat d’una ràtio d’endeutament del 44,67% al 28,62%. També defensa que ha incrementat els recursos destinats als serveis municipals i que el 2025 va assolir un grau d’execució del pressupost inicial del 110,5%.
L’oposició qüestiona el retorn de la pujada
L’oposició, però, ha coincidit a rebutjar la proposta, tot i fer-ho des de perspectives diferents. ERC ha qüestionat que les ordenances siguin essencialment lineals. La seva portaveu, Sílvia Renom, ha advertit que “la ciutadania no paga percentatges, paga rebuts, paga euros”, i ha reclamat més justificació sobre el retorn dels diners que es recapten. La Crida ha posat el focus en les polítiques d’habitatge i mediambientals. El seu portaveu, Oriol Rifer, ha retret al govern que després de vuit anys "continuï parlant de construir 500 habitatges sense haver completat aquest objectiu".
Des de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena ha defensat els impostos com a via per sostenir els serveis públics, però ha rebutjat una pujada igual per a tothom. “Qui més té, ha de pagar més i qui menys té ha d’estar més protegit”, ha reivindicat.
També Vox i PP han votat en contra. Nuria Acacio ha considerat que les famílies ja suporten una càrrega fiscal excessiva, mentre que Cuca Santos ha qüestionat que l’increment dels impostos s’hagi traduït en una millora equivalent dels serveis. “Tot suma i tot acaba ofegant”, ha advertit la portaveu popular.
El regidor no adscrit Gabriel Fernàndez, per la seva banda, ha carregat contra l’increment acumulat dels tributs durant el manda i ha criticat que l’Ajuntament continuï augmentant els ingressos mentre genera romanents pressupostaris. “La percepció ciutadana és que paguem un 24% més per rebre els mateixos serveis”. En canvi, el portaveu no adscrit Lluís Matas ha considerat la proposta “prudent, conservadora i optimista” i ha destacat que l’actualització prevista queda per sota de l’IPC. Tot i donar-hi suport, ha reclamat més contenció i una administració més àgil.
Amb l’aprovació inicial d’aquest dimarts, les ordenances encara no són definitives. El text quedarà ara exposat a possibles al·legacions abans de tornar al plenari per a la seva aprovació definitiva.