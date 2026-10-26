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Els Mossos investiguen si dos ferits de bala estan relacionats amb un tiroteig a Polinyà

Polinyà

Dues persones es van presentar al CAP de la Mina després d'un tiroteig al carrer del Migdia de la urbanització Serra Maurina

  • Vehicle dels Mossos d'Esquadra
Publicat el 26 d’octubre de 2026 a les 09:54

Dues persones es van presentar divendres a la nit amb ferides de bala al CAP de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, segons va avançar ‘El Caso’. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per aclarir com van rebre els trets els dos ingressats i no es descarta que puguin estar relacionats amb un tiroteig que hi va haver una estona abans al carrer del Migdia de la urbanització Serra Maurina de Polinyà, al Vallès Occidental. Veïns de la zona van alertar al 112 dels fets i la policia catalana s’hi van desplaçar tot i que els implicats haurien aconseguit fugir. De moment, no hi ha cap detingut.

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