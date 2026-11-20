ARA A PORTADA
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Sabadell La febre pel GTA VI arriba a Sabadell: "Volien fer campana tant dijous com divendres per jugar-hi" Pol Gil Ticó
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Sabadell S'esfondra de nou una xemeneia d'un dels blocs dels Merinals: "Els nostres edificis es desfan!" Marta Ordóñez
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50 anys explicant la ciutat El 20N, una data assenyalada des de fa 51 anys per la mort del dictador: "Va ser un gran alleugeriment" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell VÍDEO | Tensió a Can Puiggener, alguns manifestants llencen pedres i ous per evitar que se celebri un acte de Vox Sílvia Fernández Sequero
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Un accident a Sant Quirze deixa dos ferits lleus i cues a la C-58
Sant Quirze del Vallès
El sinistre ha provocat afectacions al trànsit de la via a l'altura de Sabadell