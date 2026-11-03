ARA A PORTADA
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Esports Suspès el debut del CE Sabadell a la Copa del Rei per la mort de Jesús de Miguel Jan Cañadell Puigmartí
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Cultura i oci VÍDEO | Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat canten el Virolai i 'Em dones força' al papa Lleó XIV Redacció
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Sabadell El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau: "La visita del Papa ja és un missatge de pau i esperança" Arnau Fort
Consulta si formes part d'una mesa electoral a Sant Quirze el 29-N
Sant Quirze del Vallès
El sorteig es va fer dilluns a la Patronal