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Consulta si formes part d'una mesa electoral a Sant Quirze el 29-N

Sant Quirze del Vallès

El sorteig es va fer dilluns a la Patronal

  • Eleccions a Sabadell, en una imatge de recurs -
Publicat el 03 de novembre de 2026 a les 11:42

El pròxim diumenge 29 de novembre se celebraran les eleccions generals per escollir els representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Dilluns, 2 de novembre, a les 14 hores, va tenir lloc a la Patronal de Sant Quirze el ple extraordinari de sorteig de les meses electorals, per designar les persones que ocuparan els càrrecs de president o presidenta i vocals, així com les seves suplències. Les persones seleccionades rebran la notificació oficial i el manual d’instruccions corresponent. La tria es pot consultar en aquest enllaç.

Com és habitual, l’Ajuntament organitzarà una reunió informativa per explicar les tasques i funcions dels membres de les meses durant la jornada electoral. Aquesta tindrà lloc el proper 26 de novembre a les 18 hores a la Sala Josep Brossa de la Patronal.

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