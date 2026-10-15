ARA A PORTADA
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Sabadell La climatització de les aules, una mesura per millorar el rendiment dels alumnes: "Pot incrementar un 20%" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Els instituts valoren la inversió en climatització: "Anem a cop de calor per any" Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell La manca d’il·luminació preocupa algunes zones de la ciutat Pol Gil Ticó | Aleix Pujadas Carreras
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El ple de Sant Quirze reafirma la seva postura sobre el procediment del Castellet
Sant Quirze del Vallès
La sessió va desestimar una petició d'aturar procediments ja practicats