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El ple de Sant Quirze reafirma la seva postura sobre el procediment del Castellet

Sant Quirze del Vallès

La sessió va desestimar una petició d'aturar procediments ja practicats

  • L’alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, present en un ple celebrat l’any passat -
Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 12:13

Nou capítol en el serial del Castellet a Sant Quirze. Dimecres al vespre, un ple extraordinari va desestimar la petició d'aturar procediments de recaptació i cancel·lació d'embargaments ja practicats. Un moviment que implica la Junta de Compensació. Tal com va exposar l'alcaldessa, Elisabeth Oliveras, els servies jurídics municipals han analitzat la situació i els seus informes proposen desestimar aquesta suspensió. "No s'han acreditat perjudicis que justifiquin les suspensions sol·licitades", va dir, assegurant que “no s'han aportat elements individualitzats suficients per acreditar perjudicis d'impossible o difícil resolució” per als afectats. Una suspensió generalitzada, va advertir, podria alterar la situació de la resta de propietaris. 

En qualsevol cas, va manifestar Oliveras, desestimar les mesures cautelars no suposa desestimar la revisió d'ofici, un pas ja admès a tràmit a l'estiu, fent prevaldre el criteri del juliol passat. En definitiva, la decisió del ple d'aquesta setmana referma la postura expressada fins ara i descarta posar sobre la taula un nou element, un cop esgotada la via administrativa. El tema de fons no es resoldrà fins que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat faci el seu veredicte. Es tracta d'una qüestió d'alta complexitat jurídica i tècnica, que afecta més d'una quarantena de famílies implicades en el projecte urbanístic impulsat fa dècades a Sant Quirze.

 

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