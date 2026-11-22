ARA A PORTADA
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Sabadell FOTOS | Els efectes del vent a Sabadell: una persona ferida i una vintena d'avisos a Bombers Marta Ordóñez
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Sabadell Sabadell i el Vallès, en alerta per vent fort amb ratxes que poden superar els 72 km/h Marta Ordóñez
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Esports Un CE Sabadell superior s'ha de conformar amb un punt davant del Granada Marc Segarra Rodríguez
Un home mor en un incendi en un habitatge a Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Els Bombers han trobat la víctima inconscient a l’interior de l’habitatge, després d’extingir un foc originat a la cuina