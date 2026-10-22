Sant Quirze homenatja Mireia Fernández: "Era una noia excepcional"

La notícia va colpir el món de l'esport català. De seguida, la Federació Catalana de Futbol, clubs i entitats de diferents sectors i disciplines reaccionaven per la mort de Mireia Fernández, portera de Primera Divisió Femení de l'FC Sant Quirze del Vallès. La jove, de 22 anys, ha estat acomiadada aquesta setmana per familiars, amics i coneguts encara commocionats per la tràgica pèrdua. Aquest dijous, s'ha obert un espai d'homenatge a l'entrada del camp de futbol municipal de Sant Quirze, on de seguida s'hi han acumulat flors, espelmes i altres elements en record a la seva figura. Com una samarreta amb el número '1'. La zona, per on ja han passat companyes d'equip, directius, entrenadors i altres membres de l'entitat santquirzenca, continuarà habilitada fins al cap de setmana.
El club havia declarat dos dies de dol oficial, amb la suspensió dels entrenaments a les instal·lacions esportives. Dijous a la tarda, els crits en els exercicis de la canalla a la gespa es barrejaven amb el silenci i les mostres de dolor darrere d'una de les porteries de futbol set. "La Mireia era una noia excepcional. Sempre disposada a tot, amb un somriure a la cara. No li recordem una mala cara o un mal gest. Des del primer dia ha estat implicada en tot", deia Jesús Alací, entrenador de l'equip femení i coordinador en la base.
Tant l'Ajuntament com el club han posat a disposició de totes les integrants de la plantilla un especialista per acompanyar aquests moments difícils. "No hi ha paraules per expressar el dolor que sentim. Era molt estimada per tothom", resumia Jero Pérez, president del FC Sant Quirze. Directius, entrenadors i jugadors d'altres clubs també han passat per l'indret per homenatjar la Mireia, veïna de Matadpera que va morir diumenge passat.