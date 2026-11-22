Fent-se lloc entre la propaganda electoral del 29-N amb les cares d'Oriol Junqueras o Míriam Nogueras, un cartell treu el cap en un dels carrers de Sant Quirze. La pancarta anuncia les sis representacions dels Pastorets, que enguany viuran una edició molt especial. La celebració del desè aniversari a la localitat santquirzenca de l'obra de Nadal per excel·lència confirma el creixement d'una tradició que vol tenir segell propi al poble. "Estem una mica nervioses amb l'entrevista. És la primera que fem, així tan formal", arriba a la cita l'Íngrid Pasamonte, amb un somriure tímid. De seguida, es troben a les portes de la Patronal amb el Marc Codinach i la Itziar Segalés. Tots tres són una petita mostra dels actors que protagonitzaran les escenes del clàssic teatral de casa nostra.
Ells van començar l'aventura fa una dècada, quan l'escenari encara era buit. Ara, amb 19 anys, han guanyat unes aptituds escèniques i interpretatives que els consoliden com a experts en la matèria. "Els tres fèiem teatre a Rialles i les nostres mares ens van proposar fer els Pastorets. Ho havíem vist sempre a La Faràndula de Sabadell. I ens va fer il·lusió començar l'aventura aquí", coincideixen. "Els nervis els portem molt bé. No són dolents, mentre els sàpigues controlar. Vol dir que t'importa el que fas", sosté convençuda l'Íngrid. "Sempre sents que no arribes. Aquest any, han canviat molts personatges, però a la recta final sempre ens acabem posant les piles", expressa el Marc amb una confiança que floreix natural. L'assaig general, amb tota l'escenografia, segur que els posarà a prova. "Estem acostumats. Després, sempre acaba funcionant", comparteixen.
Una dècada pujant a l'escenari
El Lluquet, el Rovelló, Satanàs o Llucifer s'han convertit en companys inseparables durant el seu aprenentatge. Compaginar-ho amb la universitat –dos estudien enginyeries i l'altra Dret i ADE– no sempre ha estat senzill. La dansa –la Itziar és alumna del Bots de Sabadell– o l'esplai de Sant Quirze també omplen l'atapeïda agenda dels joves. "En algun moment, els que van crear els Pastorets faran un pas al costat. I ens sentim amb ganes d'assumir responsabilitats i implicar-nos més en el procés. No m'agradaria deixar d'actuar, però potser en algun moment ho hauré d'afrontar des d'una altra perspectiva", reflexiona el Marc. El món de la interpretació sempre ha estat present, com una extraescolar que, per exemple, ha portat l'Íngrid a la Faràndula. "El teatre m'ha ajudat molt. He guanyat moltes habilitats personals gràcies a la disciplina. I he descobert facetes de mi que no coneixia", exposa el Marc. El món de l'educació en el lleure o l'esport, a través de l'handbol, també són un motor que el motiva a despertar l'esperit creatiu dels infants.
Avui, integren una família que ha crescut amb ells. L'equip inclou prop d'un centenar de persones, entre adults i infants del repartiment. Les noves generacions recluten els més petits, donant continuïtat a un projecte amb els pilars cada cop més ferms. "Les tres mares estaven vinculades a Rialles Sant Quirze, per acostar-se al teatre, i se'ls va proposar als fills fer els Pastorets", recorden Ricard Codinach i Pep Segalés, president i secretari de l'Associació dels Pastorets de Sant Quirze. "Els pares fèiem tot el possible perquè la canalla pogués actuar", recorden. Els primers integrants s'han anat fent grans i es va haver d'impulsar un nou format, amb una secció d'adults. "Des del principi, hem d'agrair la col·laboració i l'ajuda de la Faràndula. El primer director va ser l'Albert González, que aquest any dirigeix els adults". També s'han implicat noms com l'Alba Collado o el Joan Monistrol, entre altres figures il·lustres.
Les visites a altres representacions dels Pastorets ajuden a dissenyar l'obra santquirzenca. Enguany, la posada en escena arribarà amb algunes novetats, com una banda sonora pròpia. "Escenografia, efectes, col·laboracions... I no et podem dir res més, hauràs de venir i segur que et sorprendràs", diuen. La voluntat és construir una identitat genuïna. A l'estiu, es van fer els càstings. Molts intèrprets canvien de paper cada any. A la tardor comencen els assajos. Ara, estan en un moment frenètic, amb trobades a la masia de Can Barba o la Patronal. L'objectiu, reiteren, és defensar la força de la cultura catalana i fer que el poble es faci seu un dels símbols més reconeixibles al país. El 19 i 20 de desembre seran les tres primeres entregues amb els adults. El 9 i 10 de gener serà el torn dels petits. Segur que la Sala Josep Brossa farà patxoca.