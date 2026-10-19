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Dol al futbol català per la mort de la jove portera del Sant Quirze femení

Sant Quirze del Vallès

La Federació Catalana de Futbol ha traslladat el seu condol a familiars i amics

  • El camp municipal de Sant Quirze -
Publicat el 19 d’octubre de 2026 a les 13:52
Actualitzat el 19 d’octubre de 2026 a les 16:00

Tragèdia al futbol català. La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha comunicat que la nit de diumenge, 18 d'octubre, s'ha conegut la mort de Mireia Fernández, portera de Primera Divisió Femení de l'FC Sant Quirze del Vallès. L'organisme federatiu ha fet una publicació a les xarxes per sumar-se al dol del club, i de tot el futbol arreu del territori. Alhora, expressa el seu "més sincer afecte a la família i amics de la jove jugadora", de 22 anys, com també a tots els membres del club santquirzenc. La cerimònia de comiat està prevista dimarts al migdia al tanatori de Terrassa.

 

Des del club han decretat dos dies de dol oficial per la pèrdua de la futbolista del primer equip, tal com han explicat al Diari fonts de la directiva. La mesura afecta l'activitat d'entrenaments, que es reprendrà el dimecres 21 d’octubre. "Ens unim al dolor de la seva família, amistats i companyes. El nostre més sincer condol", apunten en un comunicat del club. També s'han manifestat en la mateixa línia des de l'equip, amb un emotiu text de comiat. Les veus consultades detallen que en els pròxims dies s'estudiaran possibles homenatges o altres iniciatives de record. Les reaccions han arribat des de diferents sectors, colpits per la trista notícia. Clubs com el Centre d'Esports Sabadell han compartit el dolor en un missatge a X. "Tot el nostre escalf per als familiars i amics en aquests moments. Descansi en pau", publicava l'enitat arlequinada.

 

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