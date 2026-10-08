ARA A PORTADA
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Sabadell FOTOS | Matalassos, deixalles i fogueres: preocupació veïnal per un solar ocupat a tocar de la Gran Via Marta Ordóñez
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Sabadell GRÀFICS | Màxim històric dels lloguers a Sabadell en plena crisi de l'habitatge Albert Acín Serra
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Sabadell Rodalies reprèn la circulació a la línia R4 després dels incidents pel temporal Jan Cañadell Puigmartí
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Castellar del Vallès Castellar-Sabadell-Terrassa, tria la teva aventura: dues hores per un viatge de nou quilòmetres Marc Béjar Permanyer
Mor l’exregidor de Sant Quirze Carles Gilabert
Sant Quirze del Vallès
La seva trajectòria va estar vinculada al món comercial del sector industrial i a l'àmbit educatiu