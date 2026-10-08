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Mor l’exregidor de Sant Quirze Carles Gilabert

Sant Quirze del Vallès

La seva trajectòria va estar vinculada al món comercial del sector industrial i a l'àmbit educatiu

  • Carles Gilabert Cardona -
Publicat el 08 d’octubre de 2026 a les 13:00
Actualitzat el 08 d’octubre de 2026 a les 13:01

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha expressat el seu condol per la mort de Carles Gilabert Cardona, qui va ser regidor durant el mandat 2015-2019. Gilabert, veí de Sant Quirze, va néixer a Barcelona l’any 1960. La seva trajectòria professional va estar vinculada al món comercial del sector industrial i, també havia regentat un petit comerç al municipi. Així mateix, va desenvolupar també una intensa activitat vinculada a l’àmbit educatiu i associatiu local. Va ser president de l’AMPA de l’Escola Purificació Salas durant set anys, membre del seu Consell Escolar i del Consell Escolar Municipal, i també va formar part de la junta de l’AMPA de l’Institut Sant Quirze, de la qual va ser president durant dos anys.

En l’àmbit polític, va formar part del PSC de Sant Quirze del Vallès, on va assumir diverses responsabilitats dins de l’executiva local. A les eleccions municipals de 2015 va formar part de la candidatura del PSC-CP, exercint com a regidor de l’Ajuntament. El consistori ha traslladat el seu condol a la família, amistats i persones properes i reconeix la seva dedicació al municipi i al servei públic.

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