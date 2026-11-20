Nou capítol en la picabaralla oberta entre Cerdanyola i Sant Cugat. L'última confrontació, per un projecte a les beceroles que contempla la construcció d'un barri en la frontera entre els dos municipis vallesans. Després de les acusacions de l'alcalde santcugatenc, Josep Maria Vallès –que va considerar "del tot inacceptable" el desenvolupament unilateral al sector de la Pelleria–, ara l'Ajuntament cerdanyolenc surt al pas de les manifestacions del responsable polític, especialment, arran de la carta que ha fet arribar als veïns del barri de Can Magí. En un comunicat, el consistori assegura que, de moment, no ha aprovat cap modificació del planejament urbanístic ni ha iniciat cap procediment per donar llum verda a una nova ordenació dels terrenys.
Segons expliquen en el text, l'únic pas que s'ha fet fins ara ha estat trametre a l'òrgan ambiental de la Generalitat la documentació inicial d'una proposta presentada per iniciativa privada. L'objectiu és que l'Administració pugui començar a estudiar les diferents alternatives, valorar-ne les possibles repercussions ambientals i territorials i determinar quins informes i estudis seran necessaris. El consistori insisteix que aquest tràmit no implica aprovar el projecte, autoritzar la construcció d'un nou barri ni acceptar els paràmetres urbanístics plantejats.
En aquest sentit, Cerdanyola reivindica la seva autonomia municipal per estudiar i impulsar opcions de planejament dins del seu terme. L'Ajuntament recorda que no necessita el consentiment previ dels municipis veïns per exercir aquestes competències, tot i que reconeix que Sant Cugat, com a part afectada, podrà participar en els procediments, presentar al·legacions i exposar les seves preocupacions. El consistori considera, però, que aquest dret no dona a la ciutat veïna capacitat de veto sobre les decisions que corresponen a Cerdanyola.
Els antecedents a la Pelleria
Per reforçar aquesta posició, la corporació local també ha recordat els antecedents urbanístics de la Pelleria. El sector té l'origen en el Programa d'actuació metropolitana 1988-1992, que incloïa terrenys dels dos municipis. Posteriorment, asseguren, Sant Cugat va tramitar una modificació del Pla general metropolità i el planejament derivat corresponent, però limitant-los exclusivament als terrenys del seu terme municipal, sense estendre l'ordenació a la part de Cerdanyola.
Malgrat les diferències institucionals expressades darrerament, el consistori cerdanyolenc comparteix la necessitat d'analitzar amb rigor les possibles afectacions que un futur desenvolupament urbanístic podria tenir sobre els municipis propers. Especialment, en qüestions com la mobilitat, els accessos, els serveis i els equipaments. Qüestions que Vallès va assenyalar en el seu posicionament. Per això, consideren que l'avaluació ambiental estratègica és el procediment adequat per estudiar aquests impactes i permetre que Sant Cugat i la resta d'administracions implicades hi puguin fer aportacions.
Finalment, Cerdanyola demana que no es presenti com una decisió definitiva allò que encara es troba en una fase molt inicial d'anàlisi. L'Ajuntament assegura que continuarà actuant amb transparència i responsabilitat, defensant els interessos de la ciutat, i reivindica que qualsevol diàleg entre municipis ha de basar-se en el respecte mutu a l'autonomia municipal i a les competències de cadascú.