Les 'novatades', un ritual en perill d'extinció?

Si hi ha una jornada popularitzada entre els nous estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la de les 'novatades'. Les conegudes també com les quintades no són exclusives del centre de Bellaterra, però deixen escenes curioses a la mítica gespa i altres entorns. La setmana passada, desenes de centenars d'alumnes de diferents facultats com la d'Infermeria o Publicitat i Relacions Públiques es van sotmetre als desitjos i les voluntats dels veterans. Els de segon van preparar un seguit de proves al campus per donar la benvinguda als inexperts. "Primer, vam impulsar diferents situacions perquè es coneguessin entre ells i fomentar els vincles personals", resumeix un dels estudiants actius en l'organització sobre l'esperit de la trobada.
Una part de la comunitat estudiantil s'implica per no perdre aquests rituals, convertits en una tradició que molts nouvinguts esperen per teixir amistats. "És positiu per a molts joves que arriben sense un grup amb el qual relacionar-se", apunten les veus. No hi van faltar les gimcanes, els jocs amb farina i altres pràctiques perquè els més joves perdessin la vergonya típica de les primeres vegades. Molts van acabar tacats, plens de pintura i amb una estampa que els convidava a anar directament a la dutxa. En algunes carreres aposten per conservar la cita i demanen actuar davant la possibilitat que aquesta iniciativa extraoficial es perdi. La litúrgia no està exempta de debat entre els joves. El desplegament, que sempre arriba coincidint amb l'inici de curs, està en dubte en alguns graus o fins i tot no se celebra en alguns altres.
Fonts de la institució avisen que la UAB "no permet cap mena de conducta que comporti abús de poder o vexacions com pot ser el cas de les quintades". Remarquen que va totalment en contra dels valors de la universitat, recollits al codi ètic. A més, aquest posicionament "està alineat amb el que diu la llei de convivència universitària (Llei 3/2022, de 24 de febrer)", que a l'article onze qüestiona "conductes o actuacions vexatòries, físicament o psicològicament, que suposin un greu menyscapte per a la dignitat de les persones". Tot i la rotunda postura i la voluntat de frenar aquestes activitats al campus, fins i tot amb membres de seguretat a prop de l'acció, els impulsors se les empesquen per tirar-les endavant.
De moment, el debat està obert i no escapa d'una certa polèmica sobre la conveniència o no d'aquestes reunions 'clandestines'. En els pròxims dies s'esperen més trobades entre grups d'estudiants a l'Autònoma després que la pluja hagi fet la guitza en algunes facultats. El format de les 'novatades' podria estar en perill d'extinció.