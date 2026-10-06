El 'nou' ESDI ja té disseny: serà més sostenible i obert a la ciutadania

L'ESDI ja ha escollit la proposta d'arquitectura que guiarà la renovació de la seva seu, els Docks de la Gran Via, en els pròxims anys. L'escola va obrir un concurs públic que ha guanyat el plantejament presentat per BRTArchitecten i Cantallops Vicente Arquitectes. S'hi van presentar 13 candidatures, cinc de les quals van passar a la fase final. El projecte té en compte que es tracta d'un edifici històric i protegit de principi de segle XX i mentre durin les obres, amb el calendari pendent de concretar, es podrà mantenir l'activitat acadèmica. La previsió és invertir-hi uns dos milions d'euros.
Els arquitectes proposen un ESDI més connectat amb si mateix i amb la ciutat, a banda de ser més sostenible. El jurat ha valorat positivament la proposta perquè es presenta com una oportunitat de situar el benestar i les relacions entre les persones al centre del projecte, amb espais que afavoreixin la convivència, l’aprenentatge informal i l’intercanvi entre estudiants, professorat i professionals. El concepte en el qual s'inspira s'anomena Sticky Campus, que consisteix en un entorn on la comunitat vulgui quedar-se més enllà de l'horari lectiu.
La directora general de la Fundació d'ESDI, Georgina Bombardó, destaca que "l'educació està canviant i els espais també han d’acompanyar aquesta transformació. Volem un campus que connecti persones, disciplines i maneres d’aprendre, i que reforci el paper d’ESDI com a pol d’atracció de talent internacional a Sabadell, en diàleg amb la ciutat i el seu teixit creatiu i empresarial".
Segons la proposta guanyadora, la planta baixa de l'edifici podrà acollir activitats obertes al públic relacionades amb la cultura del disseny, com exposicions, presentacions de projectes i col·laboracions amb entitats locals. "La proposta vol facilitar que el coneixement i la creativitat que es generen a l’escola es comparteixin amb la ciutadania, i contribuir a la projecció de Sabadell com a ciutat de talent i formació", destaquen des de l'escola. La rehabilitació del pati central que uneix els diversos espais de l'ESDI permetrà recuperar un espai que també contribuirà a dinamitzar el centre.
En matèria de sostenibilitat, la rehabilitació també contempla reduir la demanda energètica. S'utilitzaran sistemes passius i criteris bioclimàtics per reduir la demanda energètica i millorar el confort dels espais.
Coneguts a l'escola
Els dos despatxos tenen relació amb l'ESDI. D'una banda, Marc de Rooij (BRTAchitecten) és professor d'aquesta universitat des de 2011. I Lluís Cantallops (Cantallops Vicente Arquitectes) hi va impartir docència entre 2003 i 2011. "Aquest coneixement de la institució i de la seva comunitat educativa aporta una perspectiva propera a les necessitats i al funcionament del campus", conclouen des de l'escola.
Residència, en tràmit
A banda, l'ESDI continua la tramitació urbanística per poder convertir la nau pròxima al carrer de Gurrea en una residència d'estudiants. Tot just aquest dilluns, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el pla especial per assignar els usos d'aquest espai, del qual encara no se n'han donat molt més detalls. "Disposar d’una residència al costat de l’escola suposaria un impuls molt important per al projecte d’internacionalització d’ESDI i s’alinea plenament amb els nostres nous objectius estratègics, que tenen l’expansió internacional com un dels eixos principals", apunta la nova presidenta de FUNDIT, Àngels Chacón. La universitat té alumnes de més de 60 nacionalitats, un aspecte que vol potenciar en els pròxims anys.