"És un aparcament de motos": Veïns de la Creu de Barberà reclamen recuperar la plaça més antiga del barri

Una posada a punt de la plaça de Joan Vilatobà per tornar a ser el punt neuràlgic de la Creu de Barberà que un cop va ser. Veïns del sud de Sabadell reivindiquen la transformació d'aquesta plaça –la més antiga del barri–, que acumula anys de "deixadesa" i que "es fa servir com a aparcament de motos". És, de fet, un dels principals maldecaps: els residents apunten que la plaça s’ha convertit habitualment en zona d’aparcament, amb vehicles que hi romanen durant llargs períodes de temps. Segons els veïns, fins i tot hi ha una motocicleta que porta més d’un any estacionada al mateix punt. La situació, expliquen, ja s’ha posat en coneixement de l'Ajuntament i de la Policia Municipal. "Hi ha motos que sembla que tinguin la plaça com el seu aparcament particular. No és una situació puntual, sinó que es repeteix i acaba condicionant l’ús que en pot fer la resta del veïnat", lamenta l'Encarnació, des de l'associació de veïns.
A aquesta situació s’hi suma l’estat de neteja de l’espai. Els residents consideren que la plaça no es troba en les condicions adequades per funcionar com a zona d’esbarjo, especialment tenint en compte la proximitat de centres educatius. "És una plaça on haurien de poder jugar els nens, asseure’s la gent gran o simplement estar-hi una estona. Però si l’espai està brut i ple de motos, acaba perdent aquesta funció", destaca Maria Dolors Alcántara, veïna de la zona. "Es podria replantejar el mobiliari públic i impulsar una zona verda, tan necessària als barris", destaca en Jaime Lozano, veí de la Creu.
Una plaça amb memòria
La reivindicació va més enllà del manteniment. La Joan Vilatobà és la plaça més antiga de la Creu de Barberà i durant anys va tenir un paper destacat en la vida comunitària del barri. S’hi havia celebrat part de la Festa Major i també havia acollit, temps enrere, el mercat ambulant de la Creu de Barberà. "Abans era un punt de trobada, la plaça tenia vida i formava part del dia a dia de la Creu de Barberà", exposen. "Ara tenim la sensació que s’ha anat deixant de banda", afegeix Lozano.
Per al veïnat, recuperar aquest espai té encara més importància en un barri que, segons assenyalen, disposa de pocs espais verds i d’esbarjo. Per això demanen més atenció al manteniment de la plaça i que es garanteixi que l’espai estigui realment destinat a les persones. "No demanem res extraordinari: que la plaça estigui cuidada, que es controli que no s’hi aparqui de manera permanent i que torni a ser un espai per a les persones", resumeixen.
L’Ajuntament reforçarà la senyalització
L’Ajuntament assegura que actuarà per ordenar l’ús de l’espai. Fonts municipals expliquen que es reforçarà la senyalització de la plaça Joan Vilatobà perquè quedi clar que no s’hi pot estacionar cap vehicle. Paral·lelament, el consistori habilitarà "un espai específic per a l’aparcament de motos al costat de la plaça", perquè no s'ocupi l’espai destinat als vianants i al lleure.
Pel que fa a la motocicleta que fa més temps que està estacionada a la plaça, la Policia Municipal té obert un expedient que, segons l’Ajuntament, es troba en una fase molt avançada per poder procedir a la seva retirada de la via pública. El consistori recorda que "aquest tipus d’actuació requereix seguir un procediment que permeti comprovar que el vehicle es troba efectivament en situació d’abandonament i donar al propietari l’oportunitat de retirar-lo o, si ho prefereix, cedir-lo perquè sigui retirat gratuïtament". En paral·lel, el govern municipal també preveu actuar sobre la neteja. L’Ajuntament té programat properament un dispositiu especial de neteja a la plaça per deixar l’espai en bones condicions.