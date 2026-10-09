ARA A PORTADA
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Cultura i oci Fèlix Colomer: "Jordi Pujol era un enamorat de Badia, encara que ningú el votés" Guillem Plans Roca
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Badia del Vallès El barracó que va servir de primera pedra per a l'atenció mèdica d'un poble Marc Béjar Permanyer
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Sabadell La jutgessa del cas Helena Jubany decidirà divendres que ve si obre judici oral contra Santi Laiglesia Redacció
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La jutgessa del cas Helena Jubany decidirà divendres que ve si obre judici oral contra Santi Laiglesia
Sabadell
La Fiscalia i l’acusació particular demanen 26 anys de presó per a l’únic acusat, i el judici podria celebrar-se el 2027