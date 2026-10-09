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La jutgessa del cas Helena Jubany decidirà divendres que ve si obre judici oral contra Santi Laiglesia

Sabadell

La Fiscalia i l’acusació particular demanen 26 anys de presó per a l’únic acusat, i el judici podria celebrar-se el 2027

  • Santi Laiglesia, juntament amb els investigats de la UES -
Publicat el 09 d’octubre de 2026 a les 10:12
Actualitzat el 09 d’octubre de 2026 a les 10:21

El cas Helena Jubany afronta una nova data clau. La jutgessa de Sabadell que investiga la mort de la jove bibliotecària resoldrà divendres vinent, 16 d’octubre, si obre judici oral contra Santiago Laiglesia, segons ha avançat la periodista Anna Punsí. La Fiscalia i l’acusació particular demanen per a ell 26 anys de presó per assassinat i detenció il·legal.

La causa ha fet un gir després de més de dues dècades sense arribar a judici. Les noves anàlisis genètiques van detectar al jersei de la víctima un perfil d’ADN compatible amb Laiglesia, un dels elements que han reforçat la investigació. Helena Jubany, de 27 anys, va ser trobada morta el desembre del 2001 a Sabadell. La investigació apuntava que havia estat drogada abans de precipitar-se des d’un edifici, però el cas va quedar marcat per diversos arxivaments i reobertures.

Ara, si la magistrada acorda l’obertura del judici oral, l’Audiència Provincial de Barcelona haurà d’assumir la causa per celebrar la vista davant un tribunal del jurat. La decisió no determinarà la culpabilitat de Laiglesia, sinó si hi ha prou indicis per portar-lo a judici. En cas que s'acabi duent a terme, probablement serà l'any vinent, segons Punsí. 

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