Hanna Lemma: "Assegurem que les dones no caiguin en l'oblit"

Hanna Lemma, activista, divulgadora i investigadora feminista i dels drets de les dones a Etiòpia, ha visitat Sabadell les darreres setmanes i ha realitzat diverses xerrades en el marc del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans organitzat per l'Ajuntament de Sabadell. Va visitar l'Institut Ca n'Oriac el 30 de setembre, per compartir amb l'alumnat la seva experiència i trajectòria, en una iniciativa per conscienciar els joves sabadellencs sobre les dificultats i reptes als quals s'enfronten les dones al seu país. També va visitar la setmana següent el Centre Educatiu Jaume Viladoms. En aquesta entrevista, l'activista repassa la seva manera de treballar i els objectius que té ella i el seu equip.
Quin paper creus que juguen el format audiovisual i la comunicació digital en el trencament de tabús de la societat etíop?
Per un país com Etiòpia, en què vivim en un context de conflicte, les dones no poden alçar la veu. Hi ha molta resistència al país i tampoc es donen les condicions per poder fer protestes en persona i sortir al carrer a manifestar-nos. Hem de fer servir els mitjans digitals per parlar dels nostres drets i per resistir l'opressió. Els mitjans digitals han estat una bona plataforma per fer entendre el que està passant i per plantejar les nostres reclamacions.
Quins mecanismes feu servir per evitar que els drets de les dones quedin en un segon pla?
Doncs principalment ens assegurem que les dones no caiguin en l'oblit, que es parli dels casos que afecten les dones, els documentem, escrivim sobre elles i compartim històries de les dones perquè el món entengui el que està passant a Etiòpia. I tot el que fem és demanar als governs i als diferents participants en el conflicte que protegeixin els drets de les dones.
Quins són els principals reptes als quals us enfronteu tu i el teu equip de treball en el dia a dia?
Les activitats feministes a Etiòpia pateixen una forta repressió, atacs i campanyes de desinformació per part de moviments antifeministes en un entorn patriarcal que impedeix a les dones parlar lliurement. Aquesta situació d'alt risc obliga moltes d'elles a aïllar-se o a exiliar-se, per la qual cosa reclamen de manera urgent protecció, recursos i el suport de la comunitat internacional, per poder garantir la seva supervivència i continuar la seva tasca.
Quin missatge vols que s'emportin els estudiants després de la xerrada?
Doncs que entenguin els sacrificis que s'han fet en el passat, ni que donin per fet aquests drets perquè els podríem perdre en qualsevol moment. S'ha de conèixer la història per no jutjar, que el món sigui un espai de vida i que tots hem de cooperar juntament perquè tots i totes puguem gaudir dels nostres drets.