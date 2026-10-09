Els Ballesteros porten la cultura sabadellenca a Còrdova

Uns 250 sabadellencs viatgen aquest cap de setmana a Còrdova amb una missió: portar la cultura popular sabadellenca i catalana fins a la terra d’origen de bona part dels seus membres i estrènyer els vincles amb el municipi agermanat amb Sabadell. Gegants, trabucaires, capgrossos, sardanes i ball de gitanes prendran la plaça de la Corredera aquest dissabte, en una exhibició que convertirà el centre de Còrdova en un aparador de les tradicions sabadellenques. "Som tants que hauran de sortir del poble per fer-nos lloc", bromeja Joaquín Lesmes, president de l’agrupació andalusa San Sebastián de los Ballesteros. "Ens fa molta il·lusió fer bandera de la cultura catalana a la nostra terra d’origen i reforçar els lligams entre els dos territoris", diu.
Els gegants, els capgrossos, els trabucaires, les forques, les sardanes i el ball de gitanes seran alguns dels protagonistes d’una mostra de cultura popular que tindrà com a primer escenari la plaça de la Corredera de Còrdova, aquest dissabte 10 d’octubre. A partir de les 18 h, les entitats participants oferiran una exhibició de les tradicions catalanes en un dels espais més emblemàtics de la ciutat andalusa, amb el Sabafolk com a eix central de la jornada. La iniciativa s’emmarca en l’agermanament de fa anys entre Sabadell i San Sebastián de los Ballesteros. La trobada vol anar més enllà d’una exhibició folklòrica: es tracta de compartir costums, donar a conèixer la cultura popular catalana i enfortir la relació entre les dues poblacions.
La delegació sabadellenca, formada per membres de diferents entitats culturals, arribarà a Còrdova dissabte al matí. Abans de l’actuació, els participants visitaran la Diputació de Còrdova, on seran rebuts i participaran en una visita guiada. A la tarda, la plaça de la Corredera es convertirà en un aparador de les tradicions de Sabadell. El programa inclou actuacions de la Cobla Contemporània, el Ball de Gitanes de Sabadell, l’Esbart Sabadell Dansaire, els gegants de Sabadell i les Granotes del Ripoll, a més dels trabucaires de Gràcia i les Forques de Can Deu. També hi participaran els grups de sardanes Mirant al Cel i Ressò. En total, les representacions catalanes mobilitzaran unes 130 persones i s’allargaran aproximadament 75 minuts.
L’endemà, diumenge 11 d’octubre, la comitiva es traslladarà a San Sebastián de los Ballesteros, on la trobada continuarà amb visites històriques i patrimonials, una activitat a la cooperativa olivarera i una programació cultural compartida. La jornada inclourà una actuació de guitarra flamenca, música en directe i un nou bloc d’exhibicions de les entitats sabadellenques, que coincidiran amb les actuacions de l’agrupació andalusa i el Ballet Flamenco Los Ballesteros. L’intercanvi culminarà amb un dinar popular ofert per l’Ajuntament del municipi, gall dindi amb fideus, un dels plats tradicionals de la localitat, i diferents activitats festives durant la tarda i el vespre.