El bar d’El Velòdrom de Cal Balsach torna a obrir després d’anys tancat

El bar d’El Velòdrom de Cal Balsach tornarà a servir cafès després d'anys inactiu. Cipo obrirà el pròxim 14 d’octubre L’Amanidor d’El Velòdrom, un nou espai de cafeteria i bar que ocuparà l’antic local del centre cívic de la Creu Alta. Una reivindicació que els veïns del barri arrosseguen des de fa anys: recuperar l’activitat d’un espai considerat un dels punts de trobada de l’equipament.
L’Associació de Veïns de la Creu Alta fa temps que reclamava que es tornés a posar en funcionament el bar de Cal Balsach, una demanda que arribarà ara, cinc anys després del tancament. L’entitat assenyalava que el servei podia contribuir a generar activitat en un equipament amb una intensa vida associativa i esportiva. L’Ajuntament va anunciar llavors que treballava en una nova licitació del servei. Finalment, el consistori va licitar el juny de 2025 la gestió del bar d’El Velòdrom, juntament amb la del bar del centre cívic de Gràcia.
Ara serà Cipo qui assumirà la gestió de l’espai, després de formalitzar amb l’Ajuntament el contracte de gestió i explotació en règim de cessió. L’Amanidor serà el segon establiment de l’entitat a Sabadell, després del que ja funciona al centre cívic de la Creu de Barberà. La proposta combinarà cafeteria i servei de bar, amb begudes, entrepans freds i calents, dolços, tapes i snacks. L’objectiu és donar servei tant als usuaris del Centre Cívic i del pavelló municipal com als veïns de la Creu Alta i altres ciutadans que s’hi acostin. "Cal Balsach és un espai amb molta activitat i molt arrelament al barri, i poder-hi desenvolupar el nostre projecte de restauració social és una nova oportunitat per fer visible la inclusió laboral”,exposa Jordi Garcia, gerent de Cipo.
La posada en marxa arriba, però, mentre el pavelló de Cal Balsach està en obres. Les actuacions, que van començar aquest estiu, inclouen la rehabilitació de la coberta i del paviment de fusta, entre altres millores. Per això, durant les primeres setmanes, l’establiment obrirà en un horari reduït de dilluns a dimecres de 9 a 12 h, i els dijous i divendres de 9 a 12 h i de 17.30 a 21 h.
Un projecte d’inclusió laboral
A banda de recuperar el servei de bar, la nova activitat té també una vessant d’inclusió laboral. L’Amanidor forma part del Servei de Restauració i Càtering de Cipo, que dona feina actualment a 21 persones, 11 de les quals tenen discapacitat intel·lectual. El nou establiment incorporarà persones amb discapacitat intel·lectual amb el suport de professionals i també podrà acollir estudiants en pràctiques. L’Amanidor va començar el seu recorregut el 2022 amb l’obertura de l’espai de la Creu de Barberà. Des d’aleshores, el projecte s’ha estès a altres equipaments, com el Casal Catalunya de Castellar del Vallès, L’Alzina de Palau-solità i Plegamans i, aquest estiu, la Piscina Municipal de Colobrers, també a Castellar.