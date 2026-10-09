Sabadell es mobilitza pel Dia Mundial de la Salut Mental

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora aquest dissabte 10 d'octubre, Sabadell participarà en aquesta jornada global destinada a sensibilitzar la societat sobre la importància de la salut mental i a promoure més consciència envers les persones que conviuen amb aquest problema. L'entitat de referència al municipi, Salut Mental Sabadell, ha organitzat un programa variat que combina la cultura, l'art comunitari i la reivindicació social. Entre les propostes destacades hi ha la iniciativa 'Llegir també és cuidar-se', realitzada en col·laboració amb diverses llibreries locals. Aquesta acció oferirà recomanacions de llibres vinculats a la salut mental, l'autocura i les experiències de recuperació, i es mantindrà activa més enllà de la data commemorativa.
Més enllà del caràcter festiu, l'objectiu d'aquesta jornada és sensibilitzar i conscienciar la ciutadania de Sabadell sobre la importància de la salut mental i el benestar emocional, tot donant visibilitat a les persones que conviuen amb un problema d'aquest tipus per trencar estigmes. Margarita Esplugues, presidenta de l'Associació Salut Mental Sabadell, li dona molta importància a jornades com aquesta que es viurà a la ciutat. "És molt important donar-hi la importància que mereix, en la societat que vivim cada cop més veurem problemes de salut mental" afegeix. A més, els actes busquen fomentar la participació comunitària través de la cultura i l'art per abordar col·lectivament temes com la soledat no desitjada, alhora que serveix d'altaveu per reivindicar els reptes socials pendents i avançar cap a una societat més inclusiva, justa i compromesa. "La nostra tasca és acompanyar les persones i les famílies amb aquest problema, donar més visibilitat als trastorns i oferir l'ajuda psicològica necessària", explica la presidenta.
Dins del programa artístic i comunitari Converses de Safareig, impulsat per Salut Mental Catalunya, l'entitat sabadellenca ha col·laborat conjuntament amb diferents associacions per desenvolupar una proposta pròpia. Així, el divendres 9 d'octubre, de 19 h a 21.30 h, el Safareig de la Font Nova acollirà la presentació del mapatge virtual 'Corrent d'interaccions', una reflexió col·lectiva sobre la soledat no desitjada. Aquesta iniciativa ha comptat amb la participació de l'artista Tomàs Martí i d'usuaris del Club Social i del servei prelaboral la Xamba. Paral·lelament, al gimnàs de l'Escola Enric Casassas es podrà visitar una exposició que recull tot el procés creatiu d'aquest projecte participatiu.
El punt culminant de la jornada tindrà lloc el dissabte 10 d'octubre, de 10 h a 14 h, a la plaça Doctor Robert. S'hi celebrarà un acte obert amb tota la ciutadania que inclourà actuacions musicals en directe, amb Roger Padrós, Elena Alfaro, Krek'n'Tu i Carles Argelaguet, un aperitiu solidari i diversos espais de trobada i reflexió. Tots els actes són oberts a tothom.