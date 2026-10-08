ARA A PORTADA

Comunistes de Catalunya se suma a la Crida per Sabadell de cara a les municipals del 2027

Sabadell

Les dues formacions anuncien un acord per ampliar l'espai de l'"esquerra transformadora"

  • Membres de la Crida per Sabadell, en l'acte de presentació de la regidora Sandra Alcaide -
Publicat el 08 d’octubre de 2026 a les 13:28
Actualitzat el 08 d’octubre de 2026 a les 13:31

Comunistes de Catalunya donarà suport a la candidatura de la Crida per Sabadell a les eleccions municipals del 2027. Les dues organitzacions han anunciat aquest dijous un acord polític amb l'objectiu d'ampliar la confluència de les esquerres a la ciutat. L'entesa arriba després d'un procés de diàleg entre les dues formacions, que comparteixen "espais de participació i mobilització" social a Sabadell. El pacte vol reforçar un projecte polític comú "en un context marcat per la fragmentació de l'esquerra" i el "creixement de l'extrema dreta".

Entre les prioritats compartides hi ha l'accés a l'habitatge, l'augment del cost de la vida, la defensa dels serveis públics i dels drets laborals, així com la preservació de la llengua catalana i la cultura. L'acord també suposa un nou pas en l'estratègia d'obertura de la Crida per Sabadell, que busca "sumar organitzacions i complicitats" per ampliar la seva base política de cara als pròxims comicis municipals.

Des de la Crida han reivindicat la voluntat de construir un projecte municipalista plural, compromès amb una ciutat "justa, solidària i catalana", i les dues formacions defensen que la cooperació política és una via per consolidar una alternativa d'esquerres a Sabadell de cara al 2027.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades