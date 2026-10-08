ARA A PORTADA
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Cultura i oci Fèlix Colomer: "Jordi Pujol era un enamorat de Badia, encara que ningú el votés" Guillem Plans Roca
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Sabadell FOTOS | Matalassos, deixalles i fogueres: preocupació veïnal per un solar ocupat a tocar de la Gran Via Marta Ordóñez
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Esports Tres del Club Natació i una sabadellenca, en el programa 'Objectiu Final Olímpica 2028' de la RFEN Marc Segarra Rodríguez
Comunistes de Catalunya se suma a la Crida per Sabadell de cara a les municipals del 2027
Sabadell
Les dues formacions anuncien un acord per ampliar l'espai de l'"esquerra transformadora"