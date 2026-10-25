ARA A PORTADA
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Esports El CE Sabadell empata davant del Tenerife en el concert de xiulet a la Nova Creu Alta Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell La 18a Gala Solidària de Mans Unides i Càritas reuneix 450 persones i recapta uns 8.500 euros L.G.
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Sabadell Denuncien pintades ultres a diversos domicilis del centre de Sabadell amb estelades als balcons L.G.
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Cerdanyola del Vallès El tancament d'una línia a la Sínia assalta el Parlament: "És injustificat" Marc Béjar Permanyer
FOTOS | Los Ballesteros reuneixen centenars de persones a la Font de Can Rull amb el tradicional cocido andalús
Sabadell
L’agrupació de San Sebastián de los Ballesteros celebra una de les seves cites anuals més destacades amb una jornada gastronòmica i actuacions de ball