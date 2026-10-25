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FOTOS | Los Ballesteros reuneixen centenars de persones a la Font de Can Rull amb el tradicional cocido andalús

Sabadell

L’agrupació de San Sebastián de los Ballesteros celebra una de les seves cites anuals més destacades amb una jornada gastronòmica i actuacions de ball

  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
  • El 'cocido andaluz' de Los Ballesteros -
Publicat el 25 d’octubre de 2026 a les 18:13
Actualitzat el 25 d’octubre de 2026 a les 18:14

La Font de Can Rull s’ha convertit aquest diumenge en un punt de trobada per als amants de la gastronomia andalusa. L’Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros ha organitzat una nova edició de la seva tradicional jornada dedicada al 'cocido', un dels plats més representatius de la cuina del sud d’Espanya, que ha congregat nombrosos veïns i famílies al llarg del migdia.

L’activitat ha acabat amb el repartiment de més de 500 racions d’aquest guisat popular, preparat pels membres de l’entitat des de primera hora del matí.

La celebració estava prevista inicialment per al 18 d’octubre, però les condicions meteorològiques van obligar a ajornar-la. En aquesta nova data, el bon temps ha facilitat el desenvolupament de la festa i ha afavorit l’assistència de públic.

La programació no s’ha limitat a la proposta gastronòmica. Durant la tarda, la jornada ha continuat amb les actuacions dels quadres de ball de l’entitat, una de les activitats més típiques dels Ballesteros.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
  • El `cocido andaluz` de Los Ballesteros
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