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Pugen les temperatures a Sabadell: consulta la previsió d'aquesta setmana

Sabadell

S'espera que pugin les temperatures durant els pròxims dies i que el sol prengui protagonisme

  • Gent passejant durant l'hivern -
Publicat el 26 d’octubre de 2026 a les 10:20

Nou lleuger canvi de temps a Sabadell. Després d'unes darreres setmanes inestables, amb una davallada notable de les temperatures i les primeres jaquetes fora de l'armari, la ciutat tornarà a viure un canvi durant els pròxims dies. De cara a aquest dilluns, s'espera que el cel sigui totalment clar durant tot el matí, i es preveu que al vespre puguin arribar algunes nuvolades lleugeres a la ciutat. Les temperatures arribaran als 20 ºC de màxima, a les hores del migdia, i aniran caient progressivament fins a arribar a les mínimes de 14 ºC durant la nit. 

De cara a aquest dimarts i la resta de setmana, es preveu que el panorama sigui molt similar, amb un protagonisme notablement superior al dels darrers dies i temperatures màximes que arribin als 23 ºC. Durant el vespre, també s'espera que apareguin algunes nuvolades, però no hi ha probabilitat de pluja. Des de dimecres fins dissabte, la imatge serà molt similar, segons els models predictius del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir de diumenge, però, s'espera que les màximes i les mínimes baixin fins als 19 ºC i els 11 ºC, respectivament, i la probabilitat de pluja és notablement superior. 

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