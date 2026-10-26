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Ingressats al Taulí tres ferits en l'accident d'autobús a Fogars de Monclús aquest cap de setmana

Sabadell

Hi ha un pacient a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i dos més a la Unitat de Traumatologia

  • L'autobús accidentat, a Fogars de Monclús -
Publicat el 26 d’octubre de 2026 a les 14:07
Actualitzat el 26 d’octubre de 2026 a les 14:17

Un accident d'autobús aquest diumenge a la tarda a Fogars de Monclús, al Vallès Oriental, ha deixat 87 persones ferides: set en estat greu, 31 menys greus i 49 lleus. Tres dels passatgers afectats es troben a l'hospital Parc Taulí de Sabadell des de poca estona després del sinistre. Un d'ells es troba a la Unitat de Cures Intensives (UCI), mentre que n'hi ha dos més a la Unitat de Traumatologia del Taulí. No hi ha víctimes mortals, segons les informacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Les darreres actualitzacions del Departament de Salut, a les 13 h, assenyalen que hi ha 37 pacients distribuïts en nou hospitals de Catalunya, però no es determina l'estat dels pacients en cadascun dels casos. 

Els fets van tenir lloc poc abans de les 16:45 h, quan el vehicle va caure per un barranc d'uns 20 metres després de topar amb un vehicle a la carretera BV-5114. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del succés. L'accident va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències, amb 33 ambulàncies, dos helicòpters medicalitzats, 34 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diversos equips especialitzats del mateix cos. Alguns dels passatgers van poder sortir del vehicle i enfilar-se fins a la carretera pel seu propi peu, mentre que d'altres van haver de ser rescatats pels efectius d'emergències, en una zona de difícil accés on es va treballar amb drons, càmeres tèrmiques i gossos ensinistrats. 

Aquest dilluns, els Bombers han reprès les tasques de recerca a la zona per descartar que hi hagi més víctimes. Encara hi ha activades 13 dotacions a les 13 h. També està previst retirar l'autobús amb una grua de gran tonatge per poder inspeccionar l'espai que ocupa. Una de les qüestions que investiguen els Mossos és si el vehicle superava la capacitat màxima autoritzada. El conductor ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues. 

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