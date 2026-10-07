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En marxa el compte enrere per a les eleccions generals: com queda el calendari electoral?

Sabadell

La campanya durarà del 13 al 27 de novembre i les urnes s’obriran el 29 del mateix mes

  • Sabadellencs durant les darreres eleccions
Publicat el 07 d’octubre de 2026 a les 12:09
Actualitzat el 07 d’octubre de 2026 a les 12:13

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar l’avançament de les eleccions generals al 29 de novembre, després del rebuig del Congrés als decrets sobre habitatge i d’un cap de setmana marcat per les mobilitzacions socials. Aquest dimarts, 6 d'octubre, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar la convocatòria d'eleccions i s'ha activat un compte enrere de 54 dies fins a la celebració de la jornada electoral. 

Ara, els partits polítics tenen deu dies per informar de les diferents coalicions electorals –fins als 16 d'octubre– i del 21 al 26 d'octubre per presentar les candidatures definitives. La campanya electoral, però, no començarà fins al divendres 13 de novembre, on els partits tindran 15 dies sencers per explicar el seu programa electoral per convèncer la població de les seves polítiques. Així, el dia 27 de novembre tancarà el període de campanya, de dues setmanes, i començarà la jornada de reflexió. Finalment, el 29 de novembre, més de 48 milions de persones estan citades a les urnes per decidit què passa amb el futur del país. Els sindicats, a part, han convocat una vaga general el dia 11 de novembre, dos dies abans de l'inici de la campanya.

Calendari electoral a partir d'ara

Fins al 16 d'octubre: es poden comunicar les coalicions

Del 21 al 26 d'octubre: es presenten candidatures

Del 31 d'octubre al 4 de novembre: sorteig per designar els membres de les meses electorals

3 de novembre: es publiquen les candidatures definitives

13 de novembre: comença la campanya electoral

19 de novembre: data límit demanar el vot per correu

25 de novembre: tanquen les votacions per correu

27 de novembre: final de la campanya electoral

29 de novembre: eleccions generals

24 de desembre: últim dia per constituir les noves Corts

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