ARA A PORTADA
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Castellar del Vallès Castellar-Sabadell-Terrassa, tria la teva aventura: dues hores per un viatge de nou quilòmetres Marc Béjar Permanyer
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Sabadell FOTOS | L'aturada del servei de Rodalies i els accidents disparen la congestió a les carreteres del Vallès Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Rodalies reprendrà "el 100% de la xarxa" aquest dimecres després d'un matí convuls Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell La desesperació i resignació a Sabadell Centre: "He hagut d'agafar un taxi per arribar a l'examen de conduir" Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell "És un aparcament de motos": Veïns de la Creu de Barberà reclamen recuperar la plaça més antiga del barri Marta Ordóñez
En marxa el compte enrere per a les eleccions generals: com queda el calendari electoral?
Sabadell
La campanya durarà del 13 al 27 de novembre i les urnes s’obriran el 29 del mateix mes