ERC i En Comú Podem reclamen un tanatori públic i Sabadell estudiarà si és viable una gestió municipal

Sabadell obre el debat al futur dels serveis funeraris de la ciutat. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Sabadell En Comú Podem posen sobre la taula que Sabadell mantingui com fins ara un tanatori de titularitat pública i, a banda, estudiï la possibilitat de gestionar-lo directament o mitjançant una empresa municipal i no pas a través d'una concessió a una empresa privada. Els dos grups han portat aquesta proposta al ple municipal, amb l’objectiu de definir el futur dels serveis funeraris de la ciutat abans que acabi la concessió actual, prevista per al 31 de desembre del 2027. Un debat que ha estat ben rebut per la majoria de partits –només el partit d'extrema dreta Vox s'hi ha abstingut– i ha comptat amb la complicitat del govern, que obren la porta a poder estudiar el millor model. "Sabadell necessita saber que disposarà d'una alternativa funerària pública que funcionarà amb garanties", exposa Sílvia Renom, portaveu d'ERC. Joan Mena, líder dels comuns, sosté que el model que proposa el seu grup "és que sigui de gestió pública", però que ara el prioritari és que Sabadell tingui un equipament de titularitat pública.
Des del PSC, Eloi Cortés, portaveu del govern, ha obert la porta a parlar-ne: "És un debat que internament hem tingut i el que planteja la moció és una decisió que no es pot postergar i que haurà d'abordar aquest equip de govern", exposa. En aquest sentit, el compromís aprovat al ple passa per garantir un equipament públic i també estudiar els diferents models de gestió. La petició arriba en un moment de canvi per al sector funerari sabadellenc. Mentre el tanatori de la ronda d’Orient continua funcionant sota gestió concessionària, Torra, l’empresa que actualment presta el servei, ha iniciat la construcció d’un nou equipament privat al carrer de Raimon Casellas, a prop de l’estació de Sabadell Sud. El projecte tindrà més de 6.000 metres quadrats i està previst que entri en funcionament el 2028. Davant d’aquest escenari, ERC i Sabadell En Comú Podem alerten de la necessitat de concretar quin model de servei públic hi haurà a partir del 2028. Per això, reclamen que l’Ajuntament elabori, en un termini de tres mesos, un pla de continuïtat que "garanteixi la prestació del servei funerari públic" i aclareixi "quines mesures s’adoptaran quan finalitzi la concessió vigent, inclosa la possibilitat de prorrogar-la". En aquest sentit, els dos grups consideren que "l’accés a un comiat digne no hauria de dependre de la capacitat econòmica de cada llar".
Una empresa pública, sobre la taula
Un dels punts centrals de la moció és estudiar les alternatives a la concessió actual. S'ha aprovat que, també en un termini de tres mesos, es faci un estudi jurídic, econòmic i organitzatiu que analitzi la gestió directa municipal, la creació d’una empresa pública de serveis funeraris i les altres fórmules legalment possibles. Els dos grups municipals defensen que disposar d’un instrument públic propi "podria donar més control a l’Ajuntament sobre el servei, facilitar una política de preus amb criteris socials i garantir més transparència en les tarifes". També plantegen que els eventuals beneficis econòmics es puguin reinvertir en les instal·lacions i en l’atenció a les famílies.
Un nou tanatori a l'entorn del cementiri
La proposta també demana estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i urbanística d’ubicar el futur tanatori públic a l’entorn del cementiri municipal de Sant Nicolau, abans que finalitzi l’actual mandat. La iniciativa planteja analitzar si es podrien integrar en un mateix àmbit els serveis de tanatori, cementiri i crematori. Pel que fa a l’equipament actual de la ronda d’Orient, ERC i Sabadell En Comú Podem proposen incorporar-lo a la planificació municipal d’equipaments i estudiar possibles usos per a projectes d’interès general. En aquest procés, demanen escoltar la ciutadania i les entitats i preservar-ne la qualificació d’equipament.
La moció també reclama una estratègia municipal dels serveis funeraris que tingui en compte l’evolució demogràfica de Sabadell, les necessitats futures de la població, l’augment de les incineracions i l’entrada de nous operadors privats. A més, els grups demanen que l’Ajuntament informi periòdicament sobre l’estat dels tràmits, el model de gestió i el compliment del calendari, i que publiqui aquesta informació al Portal de Transparència.