El servei de Rodalies reprèn la circulació "progressivament" i s'espera que la part de la línia R4 que va oferir servei durant aquest dimarts quedi restablerta "aviat", segons Òscar Playà, director de Rodalies. Aquest matí, el sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, ha confirmat que els conductors ja han revisat els documents elaborats per Adif després de les marxes exploratòries per detectar incidències provocades pel temporal, una condició necessària pels conductors per circular. La proposta forma part dels protocols pactats després dels accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz. Playà ha informat que Rodalies reprendrà "el 100% de l'oferta de la xarxa" durant el matí d'aquest dimecres, també a les línies que aquest dimarts encara no van poder donar servei després del temporal.
Semaf havia alertat aquesta matinada que els maquinistes no podien garantir la sortida dels trens fins que se'ls facilités la documentació corresponent. Playà ha assegurat aquest matí que, a excepció de l'R1, hi havia circulació a la resta de línies —no a tots els trams—, però que no es troben en funcionament tots els trens previstos. Renfe, de fet, ha advertit a les xarxes socials que "no es pot garantir la prestació del servei" i ho ha atribuït a "causes alienes". Segons apunta l'ACN, l’informe de verificació operativa validat inclou l’R4 entre Sant Vicenç de Calders i Sabadell i, per tant, es reprendrà el servei de la línia fins a Sabadell una vegada es doni el vistiplau. De moment, però, la línia continua funcionant només entre Sant Vicenç i Sants amb afectacions després d'un matí convuls. El tram entre Sabadell i Manresa encara no ha estat validat pel sindicat.
Aquest dimarts, els maquinistes de Renfe van demanar més garanties per reprendre el servei després del temporal de pluja que ha afectat Catalunya. En concret, el col·lectiu reclamava rebre els informes elaborats després de les marxes exploratòries abans de tornar a circular. Tal com exposa l'ACN, el sindicat Semaf indicava que, després dels "reiterats incompliments" dels procediments establerts, els maquinistes es veien amb el deure i l'obligació de "protegir la integritat del servei ferroviari, tant pels usuaris com pels treballadors de Rodalies".
El servei s'ha vist afectat els darrers dies pels temporals de pluja. De fet, va quedar aturat preventivament dissabte i s'ha anat reprenent progressivament, tot i que encara hi ha punts de la xarxa on no s'ha pogut reprendre la marxa i estacions que es troben tancades, però Playà ha defensat que la represa s'ha fet amb "total seguretat" i ha agregat que "no és un fenomen subjectiu". El director de Rodalies ha subratllat que la situació d'aquest dimecres al matí no respon a un problema de seguretat a la infraestructura i ha assegurat que els trens que van circular aquest dimarts ho van fer "de forma segura". Playà també ha considerat que l'aturada d'aquest dimecres respon a un "conflicte laboral".