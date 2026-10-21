Els veïns del bloc de Sabadell on va caure el sostre continuen sense poder tornar a casa

Els veïns del bloc on va caure una part del sostre del primer pis aquest dilluns encara no han pogut tornar a casa. Després de l'incident, els Bombers de la Generalitat van evacuar el pis afectat i els contigus com a mesura preventiva. Hores després, els veïns dels blocs del costat van poder tornar a casa perquè es va determinar que no hi havia perill de caiguda, però els veïns del mateix bloc encara es troben a l'espera de poder-ho fer. En el moment del succés, l'arquitecte municipal es va activar per fer una primera revisió, però ho ha traspassat al de la propietat.
Segons expliquen fonts municipals, l'arquitecte de la propietat ha de presentar ara un estudi detallat de l'estat de l'estructura i elaborar el projecte de la seva rehabilitació. El document ha d'arribar en un termini màxim de deu dies i caldrà esperar a l'informe per determinar les causes de l'esfondrament dels tres forjats i un mur de càrrega. Així, fins que l'arquitecte no entregui l'informe no es podrà saber quan podran tornar els veïns al bloc, que continua desallotjat i precintat. La companyia de gas, per la seva banda, va fer les pertinents comprovacions i va descartar qualsevol relació amb els fets produïts.
L'edifici, de planta baixa i tres pisos, presenta diverses esquerdes visibles des del carrer. Els Bombers, a part, van tornar a treballar a la façana afectada 24 hores després de l'incident com a mesura de prevenció. Segons fonts del cos, els efectius van sanejar una façana que presentava un possible perill de caiguda d'una part de l'arrebossat. Tot i això, no hi va haver afectacions derivades d'aquesta segona intervenció. Afortunadament, l'incident només ha tingut afectacions materials i no s'han hagut de lamentar ferits. Ara, doncs, els veïns, que han pogut reubicar-se tots, resten a l'espera de l'informe definitiu per saber quan podran tornar a casa.