La UAB veta un acte de l'agitador ultra Vito Quiles al campus

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desautoritzat la presència de l'activista d'extrema dreta Vito Quiles a tot el recinte universitari amb motiu de l'acte que té intenció de celebrar aquest dilluns a la tarda. La universitat ha indicat que l'agitador va comunicar-li divendres passat la seva voluntat de visitar el campus per participar en una xerrada. El centre li ha negat l'autorització per dur a terme l'esmentada activitat o per utilitzar els seus espais. Alhora, ha assegurat que ha traslladat aquesta decisió al Departament d'Interior i que la conselleria hi ha respost favorablement. "Interior ha garantit a la UAB que l'activitat no es farà i que impedirà l’accés de Quiles al campus en cas que hi vulgui accedir", ha assenyalat.
En un comunicat que la UAB ha emès en les últimes hores, la institució ha demanat que dilluns "només es desplacin al campus les persones que tenen previstes activitats habituals pròpies de la universitat en l’àmbit de la docència i la recerca", deixant al marge aquelles que tinguin relació amb l’activisme, "del tipus que sigui". Així, la UAB ha assegurat que ha informat el Departament d'Interior sobre la situació i li ha demanat ajuda per evitar que, "malgrat la manca d’autorització de l’activitat, es pugui generar qualsevol situació de tensió al campus dilluns a la tarda".
Fonts de la UAB han explicat que han pres aquesta decisió tenint en compte els precedents: la visita de Quiles de fa un any a la UAB, també sense permís i que va generar aldarulls, i la que va fer dijous a Pamplona, també amb incidents. L'ultra va anunciar la seva agenda a través de les xarxes socials, on ha alimentat els seguidors a assistir a les seves intervencions. A banda de Bellaterra, té previst visitar altres universitats a Saragossa, Bilbao o València en els pròxims dies.
El 16 d’octubre del 2025, la visita de Quiles va provocar aldarulls al campus, on agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra van contenir la mobilització de col·lectius antifeixistes que s’oposaven a la presència de l’agitador d’extrema dreta. En aquella ocasió, hi va haver corredisses, càrregues policials i llançament d’objectes. Els fets van passar des de la plaça Cívica fins a la Facultat de Veterinària, passant per la Facultat de Ciències de la Comunicació. Quiles, però, no va fer cap acte, ja que, en no disposar dels permisos necessaris, la Universitat li va comunicar que no podia organitzar cap mena d’esdeveniment.