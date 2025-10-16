Ambient tens al campus de Bellaterra. L'anunci de la visita de Vito Quiles a la UAB ha provocat un clima de tensió, corredisses, llançament d'objectes i algun cop de porra davant la convocatòria d'un acte amb presència de l'agitador, que de moment no ha arribat.
Dos grups oposats, de contraris i partidaris de Quiles, s'han concentrat inicialment a la plaça Cívica de la UAB, on agents d'antiavalots dels Mossos han fet dos cordons policials per separar-los després d'uns primers moments de tensió. Més tard, els agents han intervingut en dues ocasions més, amb cops de porra, per separar els grups enfrontats, que han desplaçat la concentració a l'espai entre la biblioteca de Comunicació i la facultat de Periodisme, una zona molt més estreta i on els dos grups estan més a prop. Tots dos bàndols s'han increpat i hi ha hagut llançament d'ous, tomàquets i altres objectes, moment en què agents antiavalots de la policia catalana han intervingut per separar-los.
Des de la universitat estan pendents si arriba Quiles per comunicar-li que no pot fer cap acte perquè no ha demanat permís, com ja li van comunicar per correu electrònic. Sí que havia demanat permís per fer un acte, sense concretar de quin tipus, l'entitat 'S'ha Acabat', però no se li havia concedit, ja que la universitat al·lega que aquest dijous hi ha molts actes convocats a la UAB i no era viable.
Després dels primers moments de tensió a la plaça Cívica, els mossos han conduït el grup de concentrats en contra de Quiles, que porten banderes independentistes, a un lateral de la plaça Cívica, just davant de la biblioteca de Comunicació, i s'han endut fora d'aquesta zona el grup de partidaris de l'agitador.
Més tard, però aquest grup de partidaris s'ha desplaçat fins a la facultat de Periodisme i s'ha concentrat a l'exterior. Tot seguit, ha aparegut un grup d'una vintena de persones vestides de negre, amb banderes de Palestina i pots de fum i s'han produït corredisses en tots els bàndols. Davant d'això, els Mossos han intervingut amb alguns cops de porra per fer un nou cordó policial i separar novament els dos bàndols. La concentració s'ha traslladat així de la Cívica a aquesta zona de la facultat de Periodisme, molt més estreta i amb els dos grups més a prop.