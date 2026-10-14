ARA A PORTADA

Noves pistes de pàdel a la Zona Esportiva Municipal Riu Sec

Cerdanyola del Vallès

Les noves instal·lacions de raqueta han d'estar enllestides a principis de l'any que ve

  • Zona esportiva de Riu Sec a Cerdanyola -
Publicat el 14 d’octubre de 2026 a les 09:30

La Zona Esportiva Municipal Riu Sec de Cerdanyola ampliarà les seves instal·lacions amb la construcció de sis pistes de pàdel noves, que se sumaran a les quatre que ja hi ha actualment. Amb aquesta actuació, l’equipament passarà a disposar de deu pistes de pàdel i cinc de tennis. Les obres van començar a finals d'agost i tenen un termini previst de cinc mesos. L'actuació està desenvolupada pel concessionari de l'equipament. Les instal·lacions municipals són gestionades per la UTE Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Eurofitness i també acullen el Club Tennis Cerdanyola, entitat vinculada a la promoció i la pràctica dels esports de raqueta a la ciutat.

Les noves pistes tindran unes dimensions reglamentàries de 20 metres de llargada per 10 d’amplada. A més, incorporaran un sistema d’enllumenat format per quatre columnes de sis metres d’alçada, equipades amb projectors LED de baix consum i alta eficiència energètica. Pel que fa a la superfície de joc, s’hi instal·larà gespa artificial específica per a pàdel, fabricada amb fibres de polietilè estabilitzades contra la radiació ultraviolada. El projecte també preveu solucions d’accés adaptades a l’ús esportiu i a les necessitats de manteniment de les instal·lacions.

L’ampliació de les pistes de pàdel forma part del procés de creixement de la ZEM Riu Sec, que actualment també s’està ampliant amb la construcció d’un pavelló esportiu. A més, en una fase posterior està prevista la construcció d’una piscina i d’una zona de gimnàs, que permetran ampliar l’oferta d’activitats i serveis esportius de l’equipament. Aquest conjunt d’actuacions reforçarà progressivament la capacitat de Riu Sec per acollir diferents modalitats esportives i oferir a la ciutadania més opcions per practicar activitat física, tant de manera recreativa com en l’àmbit de la competició.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades