FOTOS | La plaça de Catalunya guanyarà color amb una nova jardineria

La plaça de Catalunya està immersa en un procés de renovació durant el qual s’hi plantaran plantes arbustives amb floracions en diferents èpoques de l’any per allargar la presència de flor. L’actuació forma part del projecte de millora paisatgística de l’Ajuntament de Sabadell, a través del qual el Govern preveu invertir uns 1,8 milions d’euros entre 2026 i 2027 per millorar els espais verds de 32 places i espais públics de la ciutat. En general, es plantarà nou arbrat, s’incorporaran plantes amb flor, s’introduiran espècies més adaptades al clima actual i amb menor consum d’aigua i es milloraran els sistemes de reg i les proteccions de les plantacions.
A part de la plaça de Catalunya, el projecte es duu a terme a la plaça Granados, plaça de les Dones del Tèxtil, Eix Macià, plaça de la Concòrdia, plaça del Farell, plaça del Pi, Via Alexandra, ronda Europa, plaça de Còrdova, plaça de la Creu de Barberà, plaça Castelao i carrer Onyar.
D’aquesta manera també es vol capgirar la situació provocada per la sequera, durant la qual es van malmetre diversos espais verds així com els seus sistemes de reg. El consistori també subratlla que aquesta actuació se suma a la plantació d’un miler d’arbres i rop de 3.500 plantes arbustives en nou boscos urbans. Així com l’increment del pressupost de manteniment d’espais verds, amb 1,2 milions d’euros addicionals i la incorporació de sis professionals a l’equip de jardineria.