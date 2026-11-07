Un incendi ha afectat una dotzena de motocicletes aquest dissabte a mitjanit al carrer de Paco Mutlló, al barri de la Creu Alta. El foc, que es va declarar al número 139, va provocar també afectacions a dos turismes i una furgoneta estacionats al costat dels vehicles de dues rodes.
Els Bombers van rebre l'avís a les 12.43 h i van mobilitzar dues dotacions per extingir les flames. Segons el cos, tres de les motocicletes van quedar especialment afectades per l'incendi.
La proximitat de les flames també va provocar desperfectes per temperatura en dos cotxes i una furgoneta. A més, el foc va afectar la persiana i el rètol d'un taller situat en aquell punt, com també l'escala de l'edifici del número 141.
Precisament, els veïns d'aquest immoble es van autoevacuar en detectar la presència de fum. Els Bombers van treballar per ventilar l'escala i eliminar el fum acumulat, fet que va permetre que els residents poguessin tornar als seus domicilis un cop finalitzades aquestes tasques.
L'actuació dels serveis d'emergència es va allargar aproximadament una hora i mitja. Fins al lloc dels fets també s'hi va desplaçar la Policia Municipal.
Un altre incendi de vehicle durant la matinada
Paral·lelament, els Bombers van intervenir a les 00.32 h en un altre incendi, en aquest cas d'un turisme al carrer de l'Arcàdia, a l'altura del número 40. El vehicle va cremar completament.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:
Un incendi crema una dotzena de motos al barri de la Creu Alta
JUANMA PELÁEZ
Un incendi crema una dotzena de motos al barri de la Creu Alta
JUANMA PELÁEZ
Un incendi crema una dotzena de motos al barri de la Creu Alta
JUANMA PELÁEZ
Un incendi crema una dotzena de motos al barri de la Creu Alta
JUANMA PELÁEZ
Un incendi crema una dotzena de motos al barri de la Creu Alta
JUANMA PELÁEZ
Un incendi crema una dotzena de motos al barri de la Creu Alta
JUANMA PELÁEZ